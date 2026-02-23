Власти ищут ресурс. Какой налог в Латвии могут поднять первым?

Дальше она довольно эмоционально описала политический контекст: по ее мнению, государственное управление постоянно живет «в спазме», потому что слишком мало времени, когда политики вообще решаются на непопулярные действия. Она назвала это «безумием» и описала цикл: «два года мы будем бежать спринт», а потом снова — «икра, шампанское и выборы», когда на праздниках каждого будут «угощать и раздавать шарики». Мысль такая: сейчас есть ограниченный отрезок, когда выборов нет и можно принимать жесткие решения, но нужно следить, чтобы это не делалось за счет тех, кому помощь государства действительно нужна — семей, живущих ниже нормального уровня жизни.