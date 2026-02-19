1728 евро до вычета налогов, а что еще? Глава VUGD раскрыл, как работают и сколько получают пожарные в Латвии

По словам главы службы, пожарные работают в нормальном рабочем режиме — таком же, как и другие сотрудники в стране. Законодательство четко определяет продолжительность рабочего времени. "Ему установлено нормальное рабочее время, как и любому другому работнику", — подчеркнул Балтманис. При этом работа организована по сменному графику. В среднем пожарные несут семь-восемь дежурств в месяц, однако бывают периоды, когда их меньше — около пяти. Если коллеги болеют или отсутствуют по уважительным причинам, нагрузка может увеличиваться. "Если кто-то заболел, другому в том месяце, возможно, придется отработать и десять смен, но затем в следующих месяцах это выравнивается", — пояснил он.