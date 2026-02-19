1728 евро до вычета налогов, а что еще? Глава VUGD раскрыл, как работают и сколько получают пожарные в Латвии
Руководитель Государственной пожарно-спасательной службы Латвии рассказал об условиях оплаты труда пожарных, их графике дежурств и предусмотренных законом социальных гарантиях.
Начальник Государственной пожарно-спасательной службы Латвии генерал Мартиньш Балтманис в телепередаче «Nra.lv sarunas» сообщил, что в настоящее время средняя заработная плата пожарных до вычета налогов составляет 1728 евро.
По словам главы службы, пожарные работают в нормальном рабочем режиме — таком же, как и другие сотрудники в стране. Законодательство четко определяет продолжительность рабочего времени. "Ему установлено нормальное рабочее время, как и любому другому работнику", — подчеркнул Балтманис. При этом работа организована по сменному графику. В среднем пожарные несут семь-восемь дежурств в месяц, однако бывают периоды, когда их меньше — около пяти. Если коллеги болеют или отсутствуют по уважительным причинам, нагрузка может увеличиваться. "Если кто-то заболел, другому в том месяце, возможно, придется отработать и десять смен, но затем в следующих месяцах это выравнивается", — пояснил он.
Учет рабочего времени ведется в четырехмесячном периоде, чтобы в итоге соблюдалась установленная законом норма часов.
Глава службы также рассказал о социальных гарантиях. После пяти лет непрерывной службы сотрудник имеет право на пособие в размере трехмесячной зарплаты.
Кроме того, ежегодно пожарным компенсируются расходы на здоровье. В общей сложности максимальная сумма компенсаций может достигать 1100 евро в год.
- до 600 евро на услуги медицинских и спортивных учреждений;
- до 400 евро на стоматологию;
- до 100 евро на медикаменты.
"Это дополнительные социальные гарантии, которые служба может предложить", — отметил Балтманис. В случае получения травмы предусмотрены отдельные компенсации в зависимости от тяжести — 200, 5000 или 10 000 евро. Также он добавил, что в свободное от службы время сотрудники при согласовании с руководством могут подрабатывать.