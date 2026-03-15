В Латвии
Сегодня 18:11
В Латвии будет пасмурный и дождливый понедельник
Новая неделя в Латвии начнется с пасмурной и дождливой погоды. В Риге осадки ожидаются и ночью, и днем, а на востоке страны, где будет суше, воздух местами прогреется до +12 градусов.
Ночь на понедельник будет облачной, лишь на востоке страны небо местами прояснится, а в западных и центральных районах ожидается дождь. Ветер будет преимущественно слабым, температура воздуха понизится до -1...+4 градусов.
В Риге в ночь на понедельник будет дождливо. Ожидается слабый ветер, а температура воздуха опустится до +2...+4 градусов.
Днем в западных и центральных районах временами будет идти дождь, а на востоке, где погода будет более сухой, местами выглянет солнце. Будет преобладать слабый ветер. Воздух прогреется только до +2...+7 градусов, а на востоке — до +7...+12.
В Риге днем ожидается временами дождь, небо будет затянуто облаками. Воздух прогреется до +4...+6 градусов.