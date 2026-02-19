Дело о "налоге на русский" дойдет до суда ЕС? Известный юрист потребовал от VID компенсацию за повышенный НДС на книги

Юрист не согласен с доводами о том, что различный налоговый режим необходим для защиты государственного языка или обеспечения безопасности. Он обращает внимание, что пониженная ставка применяется не только к латышскому языку, но и к латгальской письменной форме, ливскому языку, а также к государственным языкам других стран ЕС, государств Европейской экономической зоны, Швейцарии, стран-кандидатов в ЕС и официальным языкам Организации экономического сотрудничества и развития. «Столь широкий перечень языков не может свидетельствовать о защите государственного языка», — считает он.