Дело о "налоге на русский" дойдет до суда ЕС? Известный юрист потребовал от VID компенсацию за повышенный НДС на книги
Латвийский юрист Алексей Димитров обратился в Службу государственных доходов с требованием компенсировать разницу в НДС за книги на русском языке и принести извинения. Он считает действующее регулирование нарушением права ЕС.
Латвийский юрист Алексей Димитров, работающий в Европарламенте, заявил, что направил в Службу государственных доходов (VID) официальное обращение с требованием выплатить компенсацию и принести извинения в связи с применением повышенной ставки налога на добавленную стоимость к книгам на русском языке.
О своем шаге он сообщил в Facebook, подробно изложив правовые аргументы. Димитров рассказал, что в январе этого года приобрел в Риге несколько книг на русском языке — "Патриот" Навального, "Михаил Эйзенштйн" Силиса и "Обмен" Гришэма. По его словам, он заплатил НДС в размере 21%.
«Если бы эти книги были изданы на латышском или английском языке, к ним применялась бы ставка 5%, и я заплатил бы на 6,89 евро меньше. Это меня огорчило, поэтому сегодня я направил в Службу государственных доходов просьбу компенсировать разницу и принести извинения», — написал он.
Юрист считает, что разная ставка НДС нарушает принцип налоговой нейтральности, закрепленный в директиве ЕС по НДС. «Если потребителю безразлично, на каком языке читать, то книги на разных языках являются сходными и взаимоконкурирующими товарами, и к ним нельзя применять различную ставку», — подчеркнул он.
В то же время, по его словам, если язык все же влияет на выбор, тогда необходимо оценивать возможное нарушение запрета дискриминации. Димитров ссылается на Хартию основных прав ЕС, которая запрещает дискриминацию, в том числе по языковому признаку, а также на директиву 2000/43/ЕС, запрещающую прямую и косвенную дискриминацию по признаку расы и этнического происхождения в сфере доступа к товарам и услугам.
Юрист не согласен с доводами о том, что различный налоговый режим необходим для защиты государственного языка или обеспечения безопасности. Он обращает внимание, что пониженная ставка применяется не только к латышскому языку, но и к латгальской письменной форме, ливскому языку, а также к государственным языкам других стран ЕС, государств Европейской экономической зоны, Швейцарии, стран-кандидатов в ЕС и официальным языкам Организации экономического сотрудничества и развития. «Столь широкий перечень языков не может свидетельствовать о защите государственного языка», — считает он.
Димитров формулирует ситуацию как правовую дилемму: «Уловка-22: либо нарушен принцип налоговой нейтральности, либо запрет дискриминации».
Он также ставит под сомнение аргументы, связанные с безопасностью, отмечая, что ставка НДС зависит только от языка книги, а не от ее содержания или места издания.
Кроме того, юрист подчеркивает, что фактически стандартная ставка 21% применяется к книгам на русском, белорусском и ромском языках, которые являются языками национальных меньшинств в Латвии. Он напоминает, что Хартия основных прав ЕС предусматривает уважение культурного, религиозного и языкового разнообразия, включая языки меньшинств, а Договор о Европейском союзе закрепляет ценности уважения прав человека и прав меньшинств.
В завершение Димитров отметил, что в случае отказа в компенсации он намерен обратиться в суд.
«Если откажут выплатить компенсацию, у меня будет право обратиться в суд. Суд будет вправе — а если дело дойдет до Сената, то и обязан — задать вопрос Суду Европейского союза о правильном применении права ЕС в этом деле», — написал он.