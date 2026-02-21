Что не так с рынком табака в Латвии? Хотели здоровую нацию, а получили меньше налогов и расцвет контрабанды

Эксперт считает, что жесткое регулирование и значительное повышение налогов фактически вытолкнули легальную торговлю в тень. «Легальная торговля перенесена в нелегальную среду, которую вообще никто не может контролировать. В прошлом году уже более 23% — это каждая четвертая выкуренная сигарета — были нелегально ввезены или произведены здесь, в Латвии», — сообщил Матисс. По его словам, ужесточение ввоза лишь стимулирует подпольное производство внутри страны. «Чем труднее ввезти, тем легче производить здесь, на месте. Это однозначно», — отметил он.