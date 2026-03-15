Какие авто угоняют в Латвии чаще всего: свежая статистика, от которой становится не по себе
Преступления в сфере угона в Латвии стремительно меняются: машины исчезают реже, но список самых "лакомых" моделей стабильно пополняется премиум‑брендами и даже электрокарами.
В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 205 угонов автомобилей, а самыми угоняемыми машинами были Volkswagen, Audi, BMW, Volvo и Mercedes Benz, говорится в годовом отчете Государственной полиции.
В последние годы количество угонов автомобилей в Латвии неуклонно снижается.
Для сравнения, в 2024 году в Латвии было зарегистрировано 220 угонов, причем самыми угоняемыми машинами были Audi A6, Audi A4, Volkswagen Passat и BMW 5-й серии. В 2024 году также было зафиксировано несколько краж электромобилей "Tesla" и "Hyundai Ioniq".
В 2023 году было зарегистрировано 250 угонов, самыми угоняемыми были BMW 3-й и 5-й серий, Volkswagen Golf, Audi A6, Toyota RAV4 и BMW X5.
В 2022 году было зафиксировано 287 угонов, а в 2021 году - 305. В предыдущие годы количество преступлений было гораздо выше.