Скандал вокруг закупки LDz: договор на модернизацию девяти станций заблокирован
Бюро по надзору за закупками остановило подписание договора между Latvijas dzelzceļš (LDz) и компанией, которая должна была модернизировать девять станций на линии Рига — Лугажи — граница с Эстонией. Причиной стала жалоба фирмы Fima, которую ранее исключили из конкурса.
В Fima заявили, что их отстранили необоснованно. По мнению компании, перед таким решением LDz должна была запросить у нее пояснения и документы, которые подтверждают надежность претендента, но этого не сделала.
Также Fima считает, что ее несправедливо связали с другим объединением компаний — BMGS-Fima и Fima Group, с которым у LDz раньше были проблемы. В компании подчеркивают, что сама Fima не была стороной ни одного из договоров, на которые ссылается заказчик.
Кроме того, в Fima утверждают, что именно Fima Group предпринимала шаги, чтобы уменьшить риски, связанные с действиями BMGS, и помочь выполнить обязательства по проекту.
Компания также указала, что LDz применила разные подходы к участникам конкурса. В частности, Fima обратила внимание на то, что из закупки не исключили Belam-Rīga, хотя ее субподрядчик Leonhard Weiss тоже ранее имел серьезные проблемы при работе с LDz, включая одностороннее расторжение договора.
В свою очередь Latvijas dzelzceļš заявила, что при выполнении предыдущих контрактов были зафиксированы серьезные нарушения, связанные именно с действиями Fima. Речь идет о проблемах в ходе строительных работ, инцидентах и срыве сроков. Поэтому в LDz считают, что у них были основания сомневаться в добросовестности компании и ее способности качественно выполнить новый контракт.
Однако Бюро по надзору за закупками встало на сторону Fima. Там указали, что до исключения из конкурса заказчик обязан был дать компании возможность объясниться и представить доказательства того, что ее надежность восстановлена. Поскольку этого не было сделано, решение о результатах закупки пришлось отменить.
Теперь LDz обязана заново оценить все поданные предложения и устранить нарушения, которые выявило бюро.
На конкурс было подано пять заявок. Среди участников были объединение ACB Reck, Belam-Rīga, CES Group, Fima и объединение RPI-BB.
Участникам предлагалось два варианта подачи заявок. В первом случае подрядчик должен был не только спроектировать и выполнить работы, но и сам закупить материалы для строительства путей. Во втором варианте материалы должен был закупать сам заказчик.
В итоге право на заключение договора комиссия решила отдать Belam-Rīga. Сумма предложения по выбранному варианту составила 10 миллионов евро без НДС. При этом самым дешевым экономически выгодным предложением была заявка Fima — 8,797 миллиона евро без НДС, однако компанию исключили из конкурса.
Основанием для этого стало правило закупки, которое позволяет отстранить претендента, если заказчик может доказать, что в своей профессиональной деятельности тот допустил серьезные нарушения, ставящие под сомнение его добросовестность и способность выполнить договор.