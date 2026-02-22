Глава Рижского управления кладбищ: "Призраков не встречал, но слышал истории"

Комментируя распространенное латышское поверье о том, что после заката не следует ходить по кладбищу, он признал, что в темное время суток там действительно может быть тревожно. Однако причина — вовсе не в мистике. По его словам, сам он не раз бывал на территории кладбища после захода солнца. Основная проблема — отсутствие полноценного освещения. Невозможно осветить всю территорию, где расположены надгробия и узкие дорожки, поэтому существует риск споткнуться или получить травму.