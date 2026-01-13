В Латвии хотят разрешить новый вариант прощания - развеивать прах на кладбищах

Кроме того, прописаны требования по уходу за могилами и единая процедура признания места неухоженным: осмотры планируются минимум раз в год (с 1 апреля по 1 ноября), после чего держателю дают до трех лет, чтобы привести могилу в порядок. Если этого не происходит, самоуправление сможет лишить права пользования участком. После вступления закона в силу нынешние обязательные правила самоуправлений по использованию кладбищ утратят силу.