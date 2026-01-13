В Латвии хотят разрешить новый вариант прощания - развеивать прах на кладбищах
Прах умерших родственников могут разрешить развеивать на кладбищах — такое предложение включено в поправки к Закону о кладбищах, которые сегодня во втором чтении рассматривала Комиссия Сейма по госуправлению и самоуправлениям.
Если изначально планировалось закрепить обязанность захоронения праха, то теперь предлагается разрешить три варианта: захоронение умершего, захоронение урны, а также развеивание праха в специально отведенных для этого местах на территории кладбища. Как подчеркнул глава комиссии Олег Буров, развеивание праха в любых других местах закон не регулирует — речь идет только о кладбищах.
Комиссия также поддержала норму о том, что на каждом кладбище или у его границы должен быть как минимум один пункт сбора бытовых отходов, по возможности — с раздельным сбором. Обязательность контейнеров депутаты назвали базовым минимумом, при этом количество емкостей и частоту их опорожнения можно определять исходя из реальных потребностей.
Вопрос сортировки, а также обустройства места забора воды и туалета предлагается решать на уровне самоуправлений, учитывая посещаемость конкретного кладбища. Законопроект допускает, что при низком потоке посетителей вода и туалет могут не устанавливаться. Для их создания предусмотрен переходный период — один год с момента вступления закона в силу.
В целом проект Закона о кладбищах вводит единые правила создания, расширения, содержания и закрытия кладбищ. Решения о создании, расширении или закрытии будет принимать дума самоуправления, определяя название, границы и возможные виды захоронений. Также предусматриваются требования к элементам благоустройства (указатель с названием, информация об ограничениях посещения, контакты управляющего) и к обозначению границ территории, но без обязательного ограждения забором.
Отдельно вводится обязанность создать и поддерживать электронный реестр захоронений. На его создание отводится год, а на внесение ранее накопленных данных — три года. Законопроект также устанавливает порядок предоставления мест захоронения: приоритет — по месту жительства умершего или заявителя, но сохраняется возможность выбора, если есть свободные места, а также резервирования соседнего участка для семейных захоронений. Решения самоуправления можно будет оспорить и обжаловать в административном суде.
Кроме того, прописаны требования по уходу за могилами и единая процедура признания места неухоженным: осмотры планируются минимум раз в год (с 1 апреля по 1 ноября), после чего держателю дают до трех лет, чтобы привести могилу в порядок. Если этого не происходит, самоуправление сможет лишить права пользования участком. После вступления закона в силу нынешние обязательные правила самоуправлений по использованию кладбищ утратят силу.