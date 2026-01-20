Конец "кладбищенскому хаосу": Сейм рассматривает единый закон для всех захоронений в Латвии

Уже восемь лет назад Государственный контроль обратил внимание на то, что в стране должен быть единый закон, определяющий обязанности и права самоуправлений и жителей в управлении могилами. В настоящее время в Латвии отсутствует единая правовая база, которая определяла бы обязанности и права самоуправлений при захоронении умерших, в том числе неопознанных лиц, а также порядок сбора самоуправлениями информации о захоронениях и урнах, помещенных в колумбарии. Хотя самоуправления в своих обязательных правилах актах определяют порядок создания, содержания, использования, расширения кладбищ, распределения могил, сроков захоронений, доступа общественности к данным и других аспектов, каждое из них имеет свой собственный подход к этим вопросам. Проект закона предусматривает, что решение о создании, расширении или закрытии кладбища принимает самоуправление. При создании нового кладбища оно устанавливает его название, границы и возможные виды захоронений. Муниципалитет может устанавливать время закрытия кладбища для посетителей, обосновывая необходимость таких ограничений, при этом обеспечивая доступность кладбища для реализации культурно-исторических традиций. Самоуправление должно своевременно планировать создание и расширение кладбищ в соответствии со своими планировочными документами.