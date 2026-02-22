От 110 до 3030 евро: массовые гулянья в заповедниках Латвии могут стать "золотыми"
Планируется, что проведение крупных публичных мероприятий на открытом воздухе в особо охраняемых природных территориях станет платным — если организаторы используют государственное имущество, находящееся в управлении Управления охраны природы (DAP). Это предусмотрено проектом прейскуранта платных публичных услуг DAP, который подан на согласование правительству.
Размер платы будут рассчитывать по числу участников. За мероприятие на 100–200 человек предлагается взимать 110 евро, на 201–500 — 300 евро. Если участников 501–1500, стоимость составит 700 евро. За события с 1501–3000 участниками планируется 1600 евро, а при аудитории свыше 3000 человек — 3030 евро.
В аннотации к проекту решения DAP подчеркивает: масштабные мероприятия с сотнями людей создают дополнительную нагрузку на природные ценности в особо охраняемых территориях, основная цель которых — сохранение биоразнообразия. Кроме того, большие потоки посетителей неизбежно приводят к загрязнению и создают неудобства другим отдыхающим.
Полученные средства хотят направлять на восстановление и содержание общедоступной природно-туристической инфраструктуры — троп, площадок, элементов благоустройства, которые часто используются во время таких мероприятий. Еще одна причина — сокращение государственного финансирования. С 2026 года бюджетная дотация DAP на инфраструктуру, предназначенную для снижения антропогенной нагрузки и информирования в особо охраняемых природных территориях, уменьшена примерно на 250 000 евро (на 58%). В ведомстве считают, что без альтернативных источников средств сохранить и развивать инфраструктуру будет сложно, поэтому необходима и более ощутимая вовлеченность организаторов.
В DAP также напоминают: планируя мероприятия на 100 и более участников в особо охраняемых территориях, организаторам следует оценивать риски и соотносить пользу для посетителей с потенциальным ущербом природе. По возможности маршрут рекомендуется выбирать так, чтобы он не проходил по участкам, находящимся в управлении DAP.
Проект прейскуранта включает и новые услуги. Например, вход на природные тропы Лигатне в рамках организованного тематического мероприятия предлагается установить в размере 15 евро для всех — независимо от возраста. В DAP поясняют, что такие программы расширяют предложение в сфере природного образования, но требуют дополнительных сотрудников и организационных ресурсов.
Отдельной строкой вводится аренда мобильной сцены (8 м × 6 м × 5 м) — 1000 евро в сутки. Услуга ориентирована прежде всего на мероприятия в Национальном ботаническом саду и, как отмечает DAP, позволит использовать имеющееся оборудование более эффективно.
Кроме того, предлагается установить плату 25 евро за выдачу копии плана лесного хозяйствования, 30 евро — за разрешение на действия с инвазивными видами (за одну особь одного вида), и 100 евро — за разрешение на создание зоопарка.
Меняются и цены на посещение природных троп Лигатне и Национального ботанического сада: в новом прейскуранте их планируется унифицировать. Билет для детей от 5 до 18 лет будет стоить 6 евро, для студентов и пенсионеров — 8 евро, для взрослых — 10 евро. При этом отмечается, что в Лигатне цены вырастут на 20% и более чем на 40%, а в Национальном ботаническом саду местами могут удвоиться.
Также планируется, что с середины этого года в Национальном ботаническом саду платные услуги будут предоставляться только по безналичному расчету — с привлечением внешнего поставщика услуг. Аналогичная схема уже работает при продаже билетов на природных тропах Лигатне. В аннотации указано, что внедрить решение с начала 2026 года нельзя: перед привлечением подрядчика требуется провести аукцион на право работы в точке продаж, и эта процедура может занять до пяти месяцев.