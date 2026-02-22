От 110 до 3030 евро: массовые гулянья в заповедниках Латвии могут стать "золотыми"

Также планируется, что с середины этого года в Национальном ботаническом саду платные услуги будут предоставляться только по безналичному расчету — с привлечением внешнего поставщика услуг. Аналогичная схема уже работает при продаже билетов на природных тропах Лигатне. В аннотации указано, что внедрить решение с начала 2026 года нельзя: перед привлечением подрядчика требуется провести аукцион на право работы в точке продаж, и эта процедура может занять до пяти месяцев.