Строительство инфраструктуры на границе Латвии и Беларуси вышло на финишную прямую
VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) сообщает, что строительство инфраструктуры на внешней сухопутной границе Латвии с Беларусью фактически завершено. Один из последних важных этапов — строительство рокадных дорог протяженностью 4,6 километра и лодочного причала на участке озера Ричу — полностью завершен, а все построенные дорожные участки уже введены в эксплуатацию.
После ввода рокадных дорог в эксплуатацию пограничникам обеспечено непрерывное передвижение и возможность оперативно реагировать вдоль берега озера Ричу. Эта инфраструктура соединяет уже ранее построенные участки границы, создавая единую и эффективную систему государственной безопасности в местах, где из-за природных условий установка пограничного забора не предусмотрена.
Как подчеркнул министр внутренних дел Рихард Козловскис, сильная, современная и надежно охраняемая восточная граница ЕС — это прямая обязанность Латвии в деле укрепления собственной безопасности и вклад в общую безопасность Европейского союза. Он поблагодарил коллег из VNĪ за профессиональное управление проектом, отметив, что строительство забора было завершено при строгом соблюдении сроков, а инфраструктура границы сейчас также приводится в порядок точно по графику и с высоким качеством.
Член правления VNĪ Елена Гаврилова отметила, что укрепление восточной границы государства вышло на финишную прямую. По ее словам, завершение рокадных дорог вокруг озера Ричу дает пограничникам необходимую мобильность, а последние работы по благоустройству на участке Даугавы будут завершены в ближайшие месяцы. Она также подчеркнула, что весь проект стал подтверждением способности всех вовлеченных сторон работать слаженно, чтобы создать безопасную и современно оснащенную внешнюю границу Европейского союза.
Что уже сделано на границе Латвии с Беларусью:
Забор. Пограничный забор на границе Латвии с Беларусью протяженностью 145 километров был завершен в июле 2024 года. Дополнительно построены патрульные тропы из щебня общей длиной 120 километров, бетонные понтоны протяженностью около двух километров и деревянные настилы общей длиной 27 километров.
Туннель. В 2023 году в эксплуатацию был сдан 30-метровый туннель, который существенно облегчает охрану государственной границы в зоне, где ее пересекает железнодорожная линия. Туннель весом 30 тонн считается одним из самых устойчивых инженерных сооружений такого типа в Латвии.
Участок озера Ричу. Здесь завершено строительство рокадных дорог протяженностью 4,6 километра и лодочного причала, что позволяет эффективно контролировать береговую зону водоема.
Участок Даугавы. На этом участке еще в 2024 году были построены и введены в эксплуатацию шесть вышек связи с подъездными дорогами, патрульные тропы протяженностью 16,7 километра и пять стальных мостов через небольшие реки и овраги. Сейчас здесь продолжаются последние работы по озеленению, которые планируется завершить до конца мая 2026 года.
Технологическое оснащение. Параллельно с созданием физической инфраструктуры Latvijas valsts radio un televīzijas centrs продолжает внедрять умные технологии вдоль границы Латвии с Беларусью и Латвии с Россией, чтобы вся сухопутная граница была полностью оснащена до конца 2026 года.
Всего в строительство забора и инфраструктуры на границе Латвии с Беларусью вложено 126,6 миллиона евро.
В свою очередь, строительство пограничного забора на границе Латвии с Россией завершилось в конце 2025 года. В общей сложности там построен забор протяженностью около 280 километров, в том числе понтоны на участке длиной 21 километр. В строительных работах были задействованы шесть подрядчиков, а один из участков VNĪ реализовало совместно с военнослужащими Национальных вооруженных сил. Работы велись в 18 этапов, а общий объем инвестиций составил 138,6 миллиона евро. Забор обеспечивает непрерывный барьер в тех местах, где это было технически предусмотрено.
Строительство восточной границы — это комплексная программа, в рамках которой VNĪ руководит строительными процессами, сотрудничая с Государственной пограничной охраной, Министерством внутренних дел, Государственным агентством обеспечения, Latvijas valsts meži и другими учреждениями. Реализацию проекта контролирует Комитет по надзору за строительством инфраструктуры внешней границы.