Строительство инфраструктуры на границе Латвии и Беларуси вышло на финишную прямую

В свою очередь, строительство пограничного забора на границе Латвии с Россией завершилось в конце 2025 года. В общей сложности там построен забор протяженностью около 280 километров, в том числе понтоны на участке длиной 21 километр. В строительных работах были задействованы шесть подрядчиков, а один из участков VNĪ реализовало совместно с военнослужащими Национальных вооруженных сил. Работы велись в 18 этапов, а общий объем инвестиций составил 138,6 миллиона евро. Забор обеспечивает непрерывный барьер в тех местах, где это было технически предусмотрено.