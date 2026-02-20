Рижские власти вспомнили про Большое кладбище. Что с ним хотят сделать?

Следующим шагом станет обновление и расширение соглашения о сотрудничестве между задействованными муниципальными структурами, чтобы обеспечить четкое распределение компетенций и эффективные действия по сохранению, управлению и развитию кладбища. С момента заключения предыдущего соглашения часть предусмотренных мер была реализована, однако необходимо привести его в соответствие с актуальным административным регулированием и требованиями Национального управления культурного наследия. После утверждения изменений планируется создать специальную рабочую группу для координации дальнейших процессов развития.