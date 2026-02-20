Рижские власти вспомнили про Большое кладбище. Что с ним хотят сделать?
"Большое кладбище (Lielie kapi) — уникальная и историческая часть Риги, которая до сих пор переживала эпизодическое и несогласованное благоустройство. Поскольку территория получила статус архитектурного памятника государственного значения, важно обеспечить ее сохранение как мемориального, публичного и устойчивого общественного пространства, реализуя не отдельные улучшения, а комплексную и долгосрочную концепцию развития", - сообщает столичное самоуправление.
Согласно концепции развития 2022 года, ее цель — осознать ценность и значение кладбища как уникального образования. Концепция предусматривает использование территории для отдыха, прогулок, образовательной деятельности и других публичных функций, одновременно устанавливая принципы ее сохранения и содержания в будущем.
Председатель Комитета по развитию города Рижской думы Эдгарс Бергхолцс подчеркивает, что Большое кладбище заслуживает большего, чем отдельные работы по благоустройству. Необходим единый подход, при котором уважение к истории сочетается с современным качеством городской среды. Задача самоуправления — обеспечить четкую модель управления и координированное сотрудничество учреждений, чтобы развитие этой территории наконец продвигалось вперед.
Следующим шагом станет обновление и расширение соглашения о сотрудничестве между задействованными муниципальными структурами, чтобы обеспечить четкое распределение компетенций и эффективные действия по сохранению, управлению и развитию кладбища. С момента заключения предыдущего соглашения часть предусмотренных мер была реализована, однако необходимо привести его в соответствие с актуальным административным регулированием и требованиями Национального управления культурного наследия. После утверждения изменений планируется создать специальную рабочую группу для координации дальнейших процессов развития.
Муниципалитет признает, что выполненные до сих пор работы являются важным началом, однако комплексная модель развития — необходимое условие для полноценной реализации сохранения и развития территории. Следующий этап предусматривает более тесное институциональное сотрудничество, четкую структуру управления и координированные действия на основе концепции развития 2022 года и лучших профессиональных практик в сфере сохранения культурного наследия.
Рижская дума подчеркивает, что Большое кладбище необходимо не просто поддерживать, а развивать с уважением, последовательностью и долгосрочной ответственностью. Комплексное развитие означает единое видение, стабильное управление и четкий план действий, чтобы это уникальное место стало ухоженной, достойной и доступной частью культурного и исторического пространства Риги.