Новый диагноз в психиатрии - затяжное расстройство горя: почему боль и тоска не утихают со временем

Люди с PGD много времени думают об умершем, испытывают трудности с принятием факта смерти, могут иметь суицидальные мысли и с трудом возвращаются к повседневной жизни. Они могут чувствовать, что жизнь потеряла смысл, что они утратили часть своей идентичности, или просто не могут принять смерть, даже осознавая, что она произошла.