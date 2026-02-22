Новый диагноз в психиатрии - затяжное расстройство горя: почему боль и тоска не утихают со временем
Горе не всегда утихает со временем: для примерно каждого десятого человека утрата превращается в состояние, из которого невозможно выбраться. Учёные всё чаще говорят о затяжном расстройстве горя — психиатрическом диагнозе, при котором боль, тоска и чувство вины не ослабевают месяцами, а мозг словно «застревает» в стремлении вернуть того, кого больше нет.
Хорошо известно, что горе не развивается линейно — однако для небольшого процента людей оно также никогда не заканчивается. По оценкам, около 10% людей, потерявших близкого человека, сталкиваются с затяжным расстройством горя (Prolonged Grief Disorder, PGD), которое определяется как крайне тяжёлые переживания — такие как глубокая печаль или чувство вины, — продолжающиеся более шести месяцев, пишет Daily Mail.
PGD является психиатрическим расстройством и был официально включён в классификацию World Health Organization в 2018 году. Оно характеризуется повышенным уровнем дистресса, связанного с утратой.
Люди с PGD много времени думают об умершем, испытывают трудности с принятием факта смерти, могут иметь суицидальные мысли и с трудом возвращаются к повседневной жизни. Они могут чувствовать, что жизнь потеряла смысл, что они утратили часть своей идентичности, или просто не могут принять смерть, даже осознавая, что она произошла.
Люди, потерявшие близкого в результате травматической или внезапной смерти, чаще испытывают PGD, однако это расстройство развивается не у всех, переживших такую утрату, что по-прежнему озадачивает учёных.
В новом обзоре, опубликованном в медицинском журнале Trends in Neurosciences, исследователи проанализировали существующие данные о нейробиологии PGD и о том, почему оно сохраняется у некоторых людей.
Команда учёных из University of New South Wales утверждает, что PGD демонстрирует некоторые мозговые паттерны, сходные с теми, что наблюдаются у пациентов с депрессией и тревожными расстройствами. Кроме того, отмечается активность в системах мозга, отвечающих за вознаграждение и привязанность. Это может означать, что человек на глубоком психологическом уровне «жаждет» присутствия утраченного близкого, что затрудняет процесс адаптации и движения дальше.
Ведущий автор исследования Ричард Брайант объясняет: «Затяжное расстройство горя — это относительно новый диагноз в психиатрии. Дело не в том, что это какой-то другой тип горя. Скорее, человек застревает в состоянии горя. Это хорошо согласуется с представлением о том, что горе характеризуется стремлением или тоской по умершему».
Команда Брайанта опиралась на результаты предыдущих исследований PGD. Поскольку это сравнительно новый психиатрический диагноз, объём доступных данных ограничен. В основном они представлены функциональной магнитно-резонансной томографией, которая измеряет изменения кровотока в мозге, когда люди смотрят на фотографии умершего или думают о своей утрате, а также при выполнении заданий, провоцирующих переживания горя.
Сообщается, что во многих исследованиях PGD неоднократно связывали с изменениями в мозговых цепях, отвечающих за систему вознаграждения. Некоторые выявленные мозговые паттерны также наблюдаются при депрессии и посттравматическом стрессовом расстройстве, поскольку они имеют общие черты (например, навязчивые размышления и эмоциональный дистресс) с PGD.
«Было бы очень странно, если бы мы не увидели этого пересечения», — отметил Брайант, который надеется в будущем расширить своё исследование, работая с более крупными группами людей, переживших утрату, чтобы отслеживать изменения их мозговой активности по мере того, как они проходят через горе — или застревают в нём.
Он добавил: «Я надеюсь повысить осведомлённость. Чтобы эффективно справляться с затяжным горем, нам нужно признать его расстройством. У нас есть методы лечения, которые могут помочь, но мы не сможем их применять, если не будем выявлять этих людей».