В Риге заканчиваются места на кладбищах. Среди идей самоуправления - погосты должны искать новые источники доходов

С первой редакцией концепции жители могут ознакомиться и выразить свое мнение на сайте самоуправления riga.lv с 4 по 26 февраля. Презентация концепции для жителей состоится 19 февраля в 10.00 в зале заседаний Ратуши, также будет возможность следить за прямой трансляцией на сайте riga.lv.