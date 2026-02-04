В Риге заканчиваются места на кладбищах. Среди идей самоуправления - погосты должны искать новые источники доходов
Жилищно-экологический комитет Рижской думы принял решение передать на общественное обсуждение концепцию развития и управления рижскими кладбищами на 2026–2035 годы.
С первой редакцией концепции жители могут ознакомиться и выразить свое мнение на сайте самоуправления riga.lv с 4 по 26 февраля. Презентация концепции для жителей состоится 19 февраля в 10.00 в зале заседаний Ратуши, также будет возможность следить за прямой трансляцией на сайте riga.lv.
Письменные предложения по первой редакции концептуального доклада можно подать до 26 февраля:
- в Жилищно-экологический департамент Рижского самоуправления, улица Бривибас 49/53, Рига, LV-1010;
- по электронной почте: [dmv@riga.lv](mailto:dmv@riga.lv).
В чем проблема?
- места для традиционных захоронений в Риге могут иссякнуть уже в 2033–2036 годах даже при быстром росте доли кремаций (до 65 процентов к 2035 году);
- приоритет — диверсификация захоронений праха, строительство колумбариев (в том числе у Рижского крематория и на Лесном кладбище, с использованием моделей государственно-частного партнерства);
- более эффективное использование существующих территорий: инвентаризация заброшенных захоронений, совершенствование регулирования повторных захоронений, использование потенциала закрытых кладбищ;
- экологическая устойчивость: дифференцированный контрольза деревьями, раздельный сбор отходов, содержание кладбищ как зеленой инфраструктуры;
- финансовая устойчивость: градация платы за захоронения, новые источники доходов, приоритизация инвестиций с фискальной отдачей;
- улучшение управления: цифровизация данных, сохранение культурно-исторических ценностей, уточнение нормативной базы.
Возможности расширения территорий оценены для всех крупнейших кладбищ (Болдерайское, Старое Болдерайское, Лачупес, Лесное I и II, Райниса, Плявниекское, Саркандаугавское и другие) с учетом геологических и гидрогеологических условий.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Риге хотят открыть новое кладбище и крематорий. Они будут расположены рядом с крупным жилым районом.