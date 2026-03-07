Стало известно, что будет сделано на Большом кладбище в Риге
Рижское самоуправление оценит возможности улучшения передвижения и безопасности на территории Большого кладбища.
Как рассказал председатель Комитета по развитию города Рижской думы Эдгар Бергхолц, прежде всего предстоит решить давно существующие проблемы, которые не требуют больших вложений, например приведение в порядок опасных участков дорожек, замену поврежденного освещения, а также работы по содержанию территории.
Одной из давно нерешенных проблем является техническое состояние дорожек, поскольку отдельные участки уже стали опасными, особенно в темное время суток. «Территорию ежедневно пересекают тысячи людей, поэтому в ближайшее время мы оценим техническое состояние всех дорожек, чтобы определить наиболее критические участки и необходимые работы, которые улучшат безопасность передвижения. Одновременно необходимо думать и о долгосрочных решениях», — отмечает Э. Бергхолц.
С ответственными учреждениями также будет обсужден вопрос приведения в порядок освещения на территории кладбища и вокруг нее. Кроме того, планируется обсудить работы по уборке и содержанию территории, чтобы по возможности использовать более щадящие методы работы и технику.
Также будет оценена возможность размещения на территории кладбища информационных знаков с указателями и актуальной информацией, что улучшит ориентирование как для жителей, посещающих конкретные могилы, так и для туристов.
Представители объединения «Друзья Большого кладбища» тем временем обозначили наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются жители на территории Больших кладбищ. Один из вопросов касается возможностей передвижения пешеходов вокруг кладбища. В настоящее время многие люди вынуждены пересекать кладбище, поскольку окружающая транспортная инфраструктура недостаточно безопасна или удобна для пешеходов. Например, тротуар со стороны улицы Сенчу узкий и регулярно затапливается.
Также необходимо привести в порядок освещение, которое можно улучшить и сравнительно небольшими средствами, например заменив поврежденные лампы.
Имеется и проблема выгула собак на территории кладбища, поскольку собаки, справляя естественные потребности возле памятников из песчаника, могут их повредить. В качестве одного из возможных решений был предложен вариант выделить специальное место для выгула собак.