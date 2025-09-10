В Болдерае ранее судимый мужчина вновь задержан за кражу на кладбище

2 сентября этого года около 17:00 на Новом кладбище в Болдерае с одного захоронения были украдены оградки. В тот момент владельцы захоронения еще не знали о происшествии, однако сотрудники полиции уже вышли на след злоумышленника. Около 17:30 неподалеку от места происшествия полиция остановила автомобиль, на котором передвигался предполагаемый вор, и в машине обнаружила похищенные оградки.