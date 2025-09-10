В Болдерае ранее судимый мужчина вновь задержан за кражу на кладбище
2 сентября в Болдерае полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже оградок с захоронения. Он уже был судим за аналогичные преступления.
2 сентября этого года около 17:00 на Новом кладбище в Болдерае с одного захоронения были украдены оградки. В тот момент владельцы захоронения еще не знали о происшествии, однако сотрудники полиции уже вышли на след злоумышленника. Около 17:30 неподалеку от места происшествия полиция остановила автомобиль, на котором передвигался предполагаемый вор, и в машине обнаружила похищенные оградки.
Полицейские задержали водителя автомобиля — гражданина Латвии 1986 года рождения, ранее судимого по статье 228 Уголовного закона за действия, связанные с похищением памятников, погребальных урн или других предметов, находящихся на могиле, в могиле или возле захоронения.
По факту преступления, совершенного 2 сентября, начат уголовный процесс по третьей части статьи 228 Уголовного закона — за похищение кладбищенских оградок с места захоронения. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, либо краткосрочного лишения свободы, либо надзора пробации, либо общественных работ, либо денежного штрафа с конфискацией имущества или без неё. Подозреваемому избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
В ходе досудебного расследования получена информация, что задержанный может быть причастен и к другим случаям похищения оград с захоронений как в Риге, так и в пригородах.
В настоящее время по делу продолжается досудебное расследование, а похищенные оградки возвращены владельцам. Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.