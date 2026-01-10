Доктор исторических наук призвал Латвию готовиться к полному разрыву контактов с Россией, даже ценой потерь

В программе TV24 «Kārtības rullis» доктор исторических наук Гатис Круминьш актуализировал вопрос, о котором, по его мнению, в Латвии до сих пор говорят слишком осторожно, — полное прекращение контактов с Россией, даже если это означает краткосрочные экономические потери. Он подчеркнул, что Латвия приближается к важному моменту выбора, который больше невозможно откладывать. Круминьш пояснил в эфире, что обществу и политикам следует быть готовыми ясно показать, на чьей стороне на самом деле находится Латвия и где она хочет быть в долгосрочной перспективе. По его словам, иллюзии о «нормальном сосуществовании» с Россией после войны в Украине опасны и вводят в заблуждение.