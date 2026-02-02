Более половины семей нацменьшинств признались, что дома редко или совсем не говорят по-латышски

В то же время полноценно оценить результаты реформы можно будет лишь в 2030/2031 учебном году, когда основную школу окончат дети, начавшие обучение на латышском языке уже с 1-го класса, отметил заместитель госсекретаря МОН по вопросам образовательной политики Роландс Озолс. Он указал, что сложнее переход на обучение на латышском языке проходит в Риге и Даугавпилсе, тогда как другие самоуправления не сталкиваются с большими проблемами.