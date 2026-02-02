49 сотрудников больницы Даугавпилса, в том числе пенсионеры, потеряли работу из-за "опасного" гражданства

В больнице поясняют, что прекращение трудовых правоотношений с сотрудниками напрямую связано с требованиями Закона о национальной безопасности, который регулирует защиту критической инфраструктуры. Указанная норма предусматривает, что граждане России и Беларуси не могут быть трудоустроены на объектах критической инфраструктуры категорий A, B и C либо на особо значимой критической инфраструктуре европейского уровня, если работа предполагает доступ к информации или технологическому оборудованию, имеющим значение для функционирования критической инфраструктуры. Такое трудоустройство допускается лишь в исключительных случаях при наличии отдельного разрешения органов государственной безопасности.