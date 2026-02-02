49 сотрудников больницы Даугавпилса, в том числе пенсионеры, потеряли работу из-за "опасного" гражданства
Даугавпилсская региональная больница уволила 49 сотрудников — граждан России и Беларуси — в соответствии с требованиями национальной безопасности, запрещающими их работу на объектах критической инфраструктуры.
В больнице поясняют, что прекращение трудовых правоотношений с сотрудниками напрямую связано с требованиями Закона о национальной безопасности, который регулирует защиту критической инфраструктуры. Указанная норма предусматривает, что граждане России и Беларуси не могут быть трудоустроены на объектах критической инфраструктуры категорий A, B и C либо на особо значимой критической инфраструктуре европейского уровня, если работа предполагает доступ к информации или технологическому оборудованию, имеющим значение для функционирования критической инфраструктуры. Такое трудоустройство допускается лишь в исключительных случаях при наличии отдельного разрешения органов государственной безопасности.
Даугавпилсская региональная больница является объектом критической инфраструктуры, в связи с чем учреждение обязано обеспечивать выполнение требований нормативных актов в сфере национальной безопасности.
С учетом указанных ограничений трудовые правоотношения были прекращены с 49 сотрудниками. Прекращение трудовых правоотношений осуществлено на основании части пятой статьи 115 Закона о труде, которая предусматривает обязанность работодателя немедленно прекратить трудовые правоотношения, если трудоустройство работника в соответствии с законом запрещено и невозможно с согласия работника обеспечить ему другую подходящую работу.
В числе уволенных — средний и младший медицинский персонал: 29 сотрудников, из них 11 пенсионного возраста. Также работу потеряли 20 сотрудников хозяйственной службы, из них трое — пенсионного возраста.
Дополнительно направлен запрос в Службу государственной безопасности для повторной оценки в отношении семи медицинских работников.
«SIA Daugavpils reģionālā slimnīca действует в соответствии с действующими нормативными актами и в тесном сотрудничестве с ответственными государственными учреждениями. В то же время предпринимаются необходимые организационные меры для обеспечения непрерывного оказания медицинской помощи пациентам и стабильной работы учреждения», — прокомментировала агентству LETA представитель больницы Юлия Касецка.
Для заполнения рабочих мест планируется объявить об открытых вакансиях.