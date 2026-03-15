Лекарства из Турции и Египта могут обернуться серьезными проблемами на границе и даже уголовным делом
Лекарства, которые в одной стране можно купить без ограничений, в Латвии могут считаться серьезным нарушением закона. Все чаще на границе выявляют случаи, когда жители Латвии ввозят из третьих стран медикаменты, которые у нас продаются только по рецепту врача или даже относятся к строго контролируемым веществам.
Препараты, которые в других странах можно свободно купить без рецепта, в Латвии могут считаться незаконными. Пересечение границы с такими медикаментами может закончиться не только их конфискацией, но и возбуждением уголовного дела, сообщают TV3 Ziņas.
Специалисты поясняют, что люди нередко даже не осознают, что нарушают закон. В одной стране препарат может продаваться свободно, а в другой он может быть классифицирован как контролируемое вещество. Поэтому эксперты подчеркивают: прежде чем покупать лекарства за границей, необходимо обязательно проверить их статус в Латвии.
Снотворные, успокоительные или сильные обезболивающие, хотя в некоторых странах они продаются без ограничений, в Латвии при ввозе без соответствующих документов считаются незаконным оборотом лекарственных средств.
«Даже одна такая таблетка может считаться тяжким преступлением при ввозе в Латвию», — говорит начальник Налоговой и таможенной полиции Андрей Гришин.
По его словам, такие препараты содержат активные вещества, которые в Латвии включены в список психотропных веществ. «Перемещение через границу любых наркотических или психотропных веществ является уголовным преступлением. Если анализировать наркорынок Латвии в 2025 году, то на первом месте находится марихуана, а на втором — психотропные медикаменты. Это огромная проблема», — отметил Гришин.
Поэтому главным условием при перевозке лекарств является рецепт врача.
«В Латвии эти лекарства можно использовать, но они отпускаются по рецепту и находятся под строгим контролем», — подчеркнул глава Налоговой и таможенной полиции.
В последние месяцы появилась тревожная тенденция: жители Латвии привозят такие препараты из Турции или Египта, где их можно купить без ограничений. По этим фактам уже возбуждены уголовные дела.
По словам Гришина, часть путешественников действительно ввозит лекарства для дальнейшей продажи, сознательно совершая преступление. Однако некоторые, вероятно, делают это по незнанию.
Следует помнить, что в каждой стране действуют свои правила. Путешественникам необходимо заранее ознакомиться с законодательством той страны, куда они направляются. Если в поездку берутся лекарства, назначенные семейным врачом и необходимые для регулярного приема, важно иметь при себе рецепт или другие подтверждающие документы. В противном случае при въезде в другую страну также могут возникнуть неприятные ситуации.