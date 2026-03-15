Принцесса Кэтрин рассказала, от чего отказалась после после борьбы с раком
Принцесса Уэльская впервые откровенно рассказала, что изменилось в ее жизни после борьбы с раком. Во время визита на пивоварню она призналась, от чего ей пришлось отказаться после диагноза.
Принц и принцесса Уэльские на этой неделе посетили пивоваренный квартал Bermondsey Beer Mile в Лондоне. Во время визита принцесса Кэтрин поделилась редкими подробностями о своем здоровье, упомянув диагноз рака.
Во время посещения пивоварни гостям предложили напитки. Однако Кэтрин отказалась от дегустации пива и оставила эту роль своему супругу, принцу Уильяму. Она объяснила, что практически не употребляет алкоголь после того, как ей поставили диагноз. «С тех пор, как мне поставили диагноз, я почти не пью алкоголь», — сказала принцесса.
44-летняя принцесса Уэльская в 2024 году прошла курс химиотерапии, а в прошлом году сообщила, что рак успешно побежден и наступила ремиссия.
Во время визита в пивной зал Fabal принцу и принцессе рассказали о «пивной миле Бермондси», где расположены несколько пивоварен, дегустационных залов и баров. Когда гостей пригласили попробовать пиво и сидр, Кэтрин сказала владелице заведения Ханне Родс: «После диагноза я стараюсь быть гораздо более осознанной в отношении алкоголя». Вместо алкогольных напитков принцессе подали безалкогольный вариант. Обратившись к мужу, Кэтрин улыбнулась и, положив руку ему на колено, сказала: «Но тебе ведь нравится сидр, правда?»
Уильям затем попробовал несколько сортов пива и сидра, некоторые из которых были произведены компанией Родс под брендом Hiver. Эта компания использует мед из пчелиных ульев в качестве замены сахара в процессе ферментации. У принца и принцессы также есть собственные ульи в их доме Анмер-Холл в Норфолке.
Попробовав мед, Кэтрин отметила: «Если брать мед из улья в начале лета, его вкус сильно отличается». Уильям с улыбкой пошутил: «Она очень много знает о пчелах. Будьте осторожны с тем, что говорите — она может вас поправить».