Принцесса Кэтрин рассказала, от чего отказалась после после борьбы с раком

Во время визита в пивной зал Fabal принцу и принцессе рассказали о «пивной миле Бермондси», где расположены несколько пивоварен, дегустационных залов и баров. Когда гостей пригласили попробовать пиво и сидр, Кэтрин сказала владелице заведения Ханне Родс: «После диагноза я стараюсь быть гораздо более осознанной в отношении алкоголя». Вместо алкогольных напитков принцессе подали безалкогольный вариант. Обратившись к мужу, Кэтрин улыбнулась и, положив руку ему на колено, сказала: «Но тебе ведь нравится сидр, правда?»