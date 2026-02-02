Рижанам могут помочь оплатить счета за отопление. Но пособие положено далеко не всем
Как сообщает Рижское самоуправление, после холодного января многие жители обеспокоены счетами за коммунальные услуги, в особенности расходами на отопление. Но помощь для покрытия таких расходов не предоставляется автоматически всем.
Пособие на жилье является материальной поддержкой для покрытия расходов на содержание жилья — эксплуатацию дома, аренду и различные услуги, в том числе отопление, электроэнергию, водоснабжение, канализацию, вывоз бытовых отходов, а также телекоммуникационные и интернет-услуги.
Однако пособие могут получить только те домохозяйства, которые соответствуют критериям, установленным нормативными актами. Учитывается ряд факторов: доходы домохозяйства, материальное положение, включая движимое и недвижимое имущество, находящееся в распоряжении каждого лица, а также накопленные денежные средства. Только после оценки этих критериев принимается решение о праве на получение пособия на жилье.
С информацией о том, какое имущество учитывается, а какое нет, можно ознакомиться в статье 36 "Закона о социальных услугах и социальной помощи". Для оценки доходов каждому лицу в домохозяйстве необходимо предоставить в Рижскую социальную службу документы, подтверждающие доходы за последние три полных календарных месяца.
Пособие на жилье рассчитывается по установленной формуле с учетом доходов домохозяйства, порога гарантированного минимального дохода и нормативных расходов на жилье. В 2026 году порог гарантированного минимального дохода для первого и единственного лица в домохозяйстве составляет 187 евро, для остальных лиц — 131 евро.
Как рассчитывается пособие на жилье?
- Пособие на жилье рассчитывается по установленной формуле — учитываются доходы домохозяйства, порог гарантированного минимального дохода (GMI) и нормативные расходы на жилье. В 2026 году порог GMI для первого и единственного лица в домохозяйстве составляет 187 евро, для остальных лиц — 131 евро.
- Размер пособия на жилье для отдельно проживающего лица пенсионного возраста или отдельно проживающего лица с инвалидностью = (GMI 187 × коэффициент 2,1) + сумма расходов на жилье – доходы.
- Размер пособия на жилье для домохозяйства, в котором есть только лица пенсионного возраста или лица с инвалидностью = (GMI 187 + 131) × коэффициент 1,7 + сумма расходов на жилье – доходы.
- Размер пособия на жилье для домохозяйства, в котором есть только лица пенсионного возраста или лица с инвалидностью и дети (например, 4 человека в семье) = (GMI 187 + 131 + 131 + 131) × коэффициент 1,3 + сумма расходов на жилье – доходы.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в ряде случаев получателей социальных пособий заставляют вернуть деньги.