ФОТО: в Энгуре из-за сильных морозов выросли ледяные глыбы у воды - посмотреть на них приезжают семьями

Погода в день съемки ясная и без осадков, поэтому на пляже много гуляющих: пары, семьи с детьми, владельцы собак. Люди подолгу задерживаются у самых крупных ледяных участков, выбирают ракурсы для фото и видео, некоторые подходят совсем близко к ледяным грядам. На отдельных кадрах видно, что часть посетителей выходит на лед и идет вдоль берега по утоптанным «дорожкам» на снегу.