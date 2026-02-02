Ледяное королевство на пляже в Энгуре (февраль 2026)
Серия сильных морозов на побережье Рижского залива превратила прибрежные валуны и волнорезы на пляже в Энгуре в необычные ледяные формы.
ФОТО: в Энгуре из-за сильных морозов выросли ледяные глыбы у воды - посмотреть на них приезжают семьями
Лед нарастал слоями: брызги и вода, попадая на камни при минусовой температуре, быстро схватывались и образовывали массивные наплывы и «столбы». В выходные на побережье стало заметно больше людей: сюда приезжают погулять, сфотографировать редкое для этих мест зрелище и показать его детям.
По наблюдениям на месте, ледяные образования вытянулись вдоль берега целыми грядами. На некоторых участках они напоминают отдельные «башни» и выступы высотой примерно с человека, на других выглядят как округлые белые купола, полностью скрывающие камни под гладкой коркой льда. Рядом можно увидеть и неровные ледяные поля: поверхность покрыта настом и переметами, местами заметны трещины и перепады высоты.
Погода в день съемки ясная и без осадков, поэтому на пляже много гуляющих: пары, семьи с детьми, владельцы собак. Люди подолгу задерживаются у самых крупных ледяных участков, выбирают ракурсы для фото и видео, некоторые подходят совсем близко к ледяным грядам. На отдельных кадрах видно, что часть посетителей выходит на лед и идет вдоль берега по утоптанным «дорожкам» на снегу.
При этом специалисты регулярно напоминают: даже когда берег и прибрежная полоса выглядят полностью замерзшими, ледяной покров может быть неоднородным. Опасность представляют трещины, промоины и места, где лед подмыт течением или ветром. На побережье также стоит учитывать скользкую поверхность льда и перепады высоты у торосов и ледяных наплывов: достаточно одного неудачного шага, чтобы получить травму.
Сколько продлится «выставка» под открытым небом, зависит от температуры и ветра. При устойчивом минусе ледяные образования могут сохраняться долго, но при потеплении начнут быстро разрушаться и терять форму. Поэтому тем, кто хочет увидеть ледяные «скульптуры» в Энгуре, рекомендуется не откладывать поездку.
