ФОТО: на моле Мангальсалы - ажиотаж! Люди съезжаются, чтобы увидеть "ледяное королевство"

«Мы приехали из центра города специально, чтобы увидеть это вживую. Фотографии в соцсетях не передают масштаба — когда ты стоишь рядом с полностью обледеневшим маяком, чувствуешь себя в гостях у Снежной королевы», — делятся впечатлениями посетители.