Мол Мангальсалы в январе 2026 года
Этой зимой на моле Мангальсалы образовались чудесные ледяные скульптуры. Сотни жителей Риги и гостей столицы приходят полюбоваться этой зимней сказкой.
ФОТО: на моле Мангальсалы - ажиотаж! Люди съезжаются, чтобы увидеть "ледяное королевство"
Январь 2026 года выдался в Латвии по-настоящему суровым. Морозы, которые держатся почти весь месяц, превратили привычные пейзажи в декорации к фильмам о ледяных мирах. Но эпицентром этой зимней сказки стал Мангальсальский мол — место, где буйство Рижского залива встретилось с арктическим холодом.
То, что сейчас можно увидеть на молу, трудно назвать просто «льдом». Это настоящие скульптуры, созданные самой природой.
Обледеневший маяк: визитная карточка Мангальсалы теперь напоминает гигантскую свечу, «оплывшую» толстым слоем застывшей морской пены.
Ледяные грибы и "медузы": на побережье сформировались удивительные округлые льдины, которые пользователи соцсетей уже окрестили «ледяными медузами».
Застывшие волны: бетонные укрепления и перила превратились в каскады из сосулек, создавая эффектный «хрустальный» лабиринт.
Несмотря на пронизывающий ветер с залива, Мангальсала переживает настоящий туристический бум. Жители Риги и гости со всей Латвии съезжаются сюда целыми семьями.
«Мы приехали из центра города специально, чтобы увидеть это вживую. Фотографии в соцсетях не передают масштаба — когда ты стоишь рядом с полностью обледеневшим маяком, чувствуешь себя в гостях у Снежной королевы», — делятся впечатлениями посетители.
Люди гуляют по заснеженному берегу, устраивают фотосессии и просто любуются редким зрелищем. Особую атмосферу создает низкое зимнее солнце, которое окрашивает лед в нежно-розовые и золотистые тона.
Если вы планируете посетить Мангальсальский мол в ближайшие дни, помните:
- Одевайтесь многослойно: мороз у моря ощущается гораздо сильнее из-за влажности и ветра.
- Осторожность на льду: застывшие глыбы очень скользкие. Для прогулки лучше выбирать обувь с хорошим протектором.
- Зарядите технику: на холоде аккумуляторы смартфонов и камер садятся в разы быстрее, а сделать кадр здесь захочется на каждом шагу.