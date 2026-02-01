Мол Мангальсалы в январе 2026 года

Этой зимой на моле Мангальсалы образовались чудесные ледяные скульптуры. Сотни жителей Риги и гостей столицы приходят полюбоваться этой зимней сказкой.

В Латвии

ФОТО: на моле Мангальсалы - ажиотаж! Люди съезжаются, чтобы увидеть "ледяное королевство"

Отдел новостей

Otkrito.lv

Январь 2026 года выдался в Латвии по-настоящему суровым. Морозы, которые держатся почти весь месяц, превратили привычные пейзажи в декорации к фильмам о ледяных мирах. Но эпицентром этой зимней сказки стал Мангальсальский мол — место, где буйство Рижского залива встретилось с арктическим холодом.

То, что сейчас можно увидеть на молу, трудно назвать просто «льдом». Это настоящие скульптуры, созданные самой природой.

Обледеневший маяк: визитная карточка Мангальсалы теперь напоминает гигантскую свечу, «оплывшую» толстым слоем застывшей морской пены.

Ледяные грибы и "медузы": на побережье сформировались удивительные округлые льдины, которые пользователи соцсетей уже окрестили «ледяными медузами».

Застывшие волны: бетонные укрепления и перила превратились в каскады из сосулек, создавая эффектный «хрустальный» лабиринт.

фото: LETA
Люди на моле Мангальсалы.
Люди на моле Мангальсалы.

Несмотря на пронизывающий ветер с залива, Мангальсала переживает настоящий туристический бум. Жители Риги и гости со всей Латвии съезжаются сюда целыми семьями.

«Мы приехали из центра города специально, чтобы увидеть это вживую. Фотографии в соцсетях не передают масштаба — когда ты стоишь рядом с полностью обледеневшим маяком, чувствуешь себя в гостях у Снежной королевы», — делятся впечатлениями посетители.

Люди гуляют по заснеженному берегу, устраивают фотосессии и просто любуются редким зрелищем. Особую атмосферу создает низкое зимнее солнце, которое окрашивает лед в нежно-розовые и золотистые тона.

Если вы планируете посетить Мангальсальский мол в ближайшие дни, помните:

  • Одевайтесь многослойно: мороз у моря ощущается гораздо сильнее из-за влажности и ветра.
  • Осторожность на льду: застывшие глыбы очень скользкие. Для прогулки лучше выбирать обувь с хорошим протектором.
  • Зарядите технику: на холоде аккумуляторы смартфонов и камер садятся в разы быстрее, а сделать кадр здесь захочется на каждом шагу.

Темы

РигаМангальсала

Другие сейчас читают