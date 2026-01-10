Недвижимость, автомобили, инвестиции и крупные обязательства - что известно о новом руководителе airBaltic
Новый исполнительный директор airBaltic Эрно Хильден задекларировал почти 400 тысяч евро накоплений, значительные инвестиции и имущество в Финляндии, а также внушительные долговые обязательства.
Новый исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании airBaltic Эрно Хильден накопил в двух банках в общей сложности почти 400 000 евро, свидетельствует его декларация должностного лица, поданная в Службу государственных доходов при вступлении в должность исполнительного директора airBaltic.
В частности, в финском банке Bank Pirkanmaa по состоянию на 1 декабря 2025 года у него имелись безналичные накопления в размере 111 012 евро, а в шведском SEB Bank — накопления в размере 3 056 141 шведской кроны (284 000 евро).
Одновременно долговые обязательства Хилденса составляли 458 954 евро.
Также он выдал два займа, сумма которых превышает 20 установленных Кабинетом министров минимальных месячных зарплат, — соответственно на 140 000 евро и 54 000 евро.
В начале декабря прошлого года ему принадлежали финансовые инструменты на сумму 365 049 евро. Хильден указал, что у него имеются инвестиции как в частные пенсионные фонды, так и в страхование жизни с накоплением средств.
В собственности Хильдена находилась квартира в Тампере, Финляндия, а также в совместной собственности — два строения в Финляндии, в Туусуле и Кангасале. Кроме того, он арендовал квартиру в Риге.
В его собственности также находились три автомобиля, в том числе BMW 2017 и 2024 годов выпуска и Chevrolet 2017 года. Ему также принадлежали мотоцикл Honda 2018 года выпуска и мотоцикл Harley Davidson 2022 года выпуска, а также квадроцикл BRP Can-Am 2022 года, лодка Marino 2019 года и водный мотоцикл Sea-Doo 2024 года.
Хильден указал, что является членом правления двух зарегистрированных в Финляндии компаний — Hilden Invest и Habitus Hilden.
Как уже сообщало агентство LETA, Хилденс приступил к работе в должности исполнительного директора airBaltic 1 декабря 2025 года. Также сообщалось, что 7 апреля прошлого года совет airBaltic принял решение освободить от должности председателя правления и исполнительного директора авиакомпании Мартина Гауса, который работал на этом посту с 1 ноября 2011 года.