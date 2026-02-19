Риге может не хватить мест на кладбищах к 2033 году: устроит ли горожан новая концепция погребения?

Предложение активизировать инвентаризацию неухоженных могил стало предметом бурного обсуждения. Правила Рижской думы требуют выявления неухоженных могил и составления актов о них. Если в ходе обследования будет установлено, что за могилой не ухаживали в течение трех лет подряд, то будет составлен соответствующий акт. Неухоженные могилы должны быть доступны для перезахоронения. Если с момента захоронения прошло не менее 20 лет, в этих местах могут быть захоронены другие тела, либо традиционным способом, либо в урнах. В ходе обсуждения было предложено установить минимальный срок признания могилы неухоженной пять лет вместо трех, аргументируя это тем, что многие люди живут за границей и посещают могилы реже. Также было предложено в случае перезахоронения обязать сохранять мемориальные доски предыдущих захоронений, чтобы не потерять исторические свидетельства.