63-летняя Жанна Агузарова вновь вышла на сцену - поклонники спорят о внешности певицы
Недавно Жанна Агузарова после долгого перерыва выступила в Москве - певица исполнила свои давние хиты, вновь напомнив, какое влияние оказала на музыкальную сцену. Но, как это нередко бывало за долгие годы её карьеры, самое бурное обсуждение вызвали вовсе не песни.
На сцене артистка появилась в ярком блестящем костюме с мини-юбкой, с крупными тёмными очками и выраженным сценическим макияжем. Но главной фишкой ее наряда стали ботинки на огромной платформе, которые чуть не сыграли с певицей злую шутку. В начале выступления она зашаталась и чуть не упала, но смогла удержаться на ногах.
После концерта соцсети буквально взорвались комментариями о внешнем виде певицы. Мнения оказались диаметрально противоположными.
Одни писали, что артистка выглядит «ухоженно и эффектно», другие открыто спорили о том, насколько неестественным кажется её нынешний образ. При этом многие отметили, что ровно так же обсуждали Агузарову и сорок лет назад — только тогда говорили про неоновый макияж, «космические» наряды и необычные прически. Теперь же внимание переключилось на то, как изменилась певица к 63 годам благодаря удачным и не очень пластическим операциям.
Несмотря на споры, одно ясно: равнодушных не осталось. Зрители были поражены, а многие — даже шокированы. Но именно такая реакция всегда сопровождала Агузарову, для которой эпатаж стал частью творческой природы.
О дальнейших концертных планах певицы пока ничего не известно. Поклонники надеются, что новые выступления не заставят себя ждать — ведь каждое появление Агузаровой на сцене неизменно превращается в событие.