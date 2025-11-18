63-летняя Жанна Агузарова вновь вышла на сцену - поклонники спорят о внешности певицы

Одни писали, что артистка выглядит «ухоженно и эффектно», другие открыто спорили о том, насколько неестественным кажется её нынешний образ. При этом многие отметили, что ровно так же обсуждали Агузарову и сорок лет назад — только тогда говорили про неоновый макияж, «космические» наряды и необычные прически. Теперь же внимание переключилось на то, как изменилась певица к 63 годам благодаря удачным и не очень пластическим операциям.