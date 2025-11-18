Памятник Свободы в цифрах и судьбах: как создавался главный символ Латвии
Памятник Свободы, 90-летие которого мы отмечаем, был построен на пожертвования народа — три миллиона латов. В тридцатые годы прошлого века один лат был обеспечен 0,29 грамма чистого золота, и три миллиона латов соответствовали 871 килограмму золота. В сегодняшних ценах, когда грамм золота стоит 70 евро, “чистый вес” памятника Свободы составляет 60 миллионов евро.
От идеи памятника Свободы до завершения его строительства прошло 14 лет. Разумеется, его значение невозможно оценить лишь в деньгах или золоте, ведь памятник свидетельствует о силе воли народа, единстве и вечности идеи государства. Но, с другой стороны, 60 миллионов евро — это не так уж много, если сравнить с грандиозным “золотым” Южным мостом в Риге, построенным в первом десятилетии этого века, который обошелся в 600 миллионов латов (855 миллионов евро). Это означает, что Южный мост равен почти 15 памятникам Свободы.
Открытие памятника Свободы:
18 ноября 1935 года стало в Риге днем, который народ хранит в памяти как один из самых ярких в истории Латвии. Открытие Памятника Свободы превратилось в огромный государственный праздник — символический момент, в котором латышский народ не только отмечал годовщину основания государства, но и почитал свою свободу, павших и способность объединяться ради общей цели.
Памятник, который мы сегодня воспринимаем как естественную часть рижского пейзажа, создавался мучительно долго, сложно и с огромным общественным энтузиазмом. Его путь к открытию — это история о стойкости, амбициях, политических спорах, творческом соперничестве, давлении оккупационной эпохи и, в конце концов, о способности народа сохранять свои ценности.
Корни идеи памятника Свободы уходят в 1921 год, когда тогдашний премьер-министр Зигфрид Анна Мейеровиц предложил создать место памяти героям Освободительных боев. В 1922 году глава правительства поручил подготовить правила конкурса на строительство “памятной колонны”.
“Сияй как звезда”
Создание монумента потребовало долгих лет интриг и обсуждений, в которых несколько скульпторов боролись за право создать символ народа. В 1922 году правительство объявило первые конкурсные правила, но путь к результату оказался трудным. В 1924 и 1925 годах состоялись два конкурса, но ни один проект не был выбран — представленные работы не получили поддержки ни специалистов, ни общества. Все дизайны отклоняли, даже когда жюри отмечало лучшие работы Карлиса Зале и Эмила Мелдерса — разногласия не позволяли принять единое решение.
Идея памятника начала вязнуть в бесконечных спорах — пока в 1930 году не был объявлен новый конкурс, на этот раз анонимный. На него подали 32 эскиза, и в тайном голосовании жюри признало победителем проект Карлиса Зале “Mirdzi kā zvaigzne!”.
Это стало моментом, определившим символ Латвии на последующие десятилетия. Но трудности не закончились — начались жаркие споры о лучшем месте для размещения памятника. Одни поддерживали территорию у нынешней Национальной оперы, другие — Эспланады. Решаюшим оказался диалог президента Альберта Квиесиса с Рижской думой, и место было выбрано там, где во время Российской империи стоял памятник Петру I.
Ключевые соперники и драматические отношения
Второе место в конкурсе, отстав всего на один голос от Карлиса Зале, занял Теодор Залькалнс с эскизом “Trīs zvaigznes”. Третье место — скульптор Карлис Бауманис с работой “Es-dur”. Победитель получил премию 3000 латов, второе место — 2000, третье — 1300.
Теодор Залькалнс позднее называл свои нереализованные проекты “несбывшимися замками мечты”, а горькое соперничество разрушило его дружбу с Карлисом Зале. Ирония судьбы: в годы оккупации Залькалнс стал активным сторонником советского режима и якобы даже предлагал снести памятник, созданный Зале.
Пожертвования и строительство
В 1927 году была создана Комитет Памятника Свободы, начавший широкую кампанию по сбору пожертвований. Латвийское общество проявило огромную ответственность — по всей стране создали 13 окружных комитетов, организовывавших сборы. В обращение выпустили пожертвовательные знаки номиналом 20, 50 сантимов, 1, 5, 10, 20 и 100 латов. Всего собрали около 3 миллионов латов — впечатляющая сумма для межвоенной Латвии.
Работы начались 18 ноября 1931 года. Архитектор Эрнест Шталбергс разработал детальный графический план. Общий вес материалов памятника достигал 2500 тонн, а только на обработку камня ушло 308 000 рабочих часов.
При создании скульптур Карлису Зале помогали студенты и выпускники Художественной академии, а также каменотесы. Статую Свободы изваял в Стокгольме шведский скульптор Рагнар Мирсмеденс. По договору, для девятиметрового образа должны были использоваться высококачественные шведские медные листы. В его мастерской также прошли обучение два молодых латвийских мастера — Янис Зибенис и Арнольд Найкс.
Исторический день открытия
Празднование 17-й годовщины образования Риги стало уникальным проявлением народной поддержки своей страны и свободы. День начался с колокольного звона рижских церквей, тысячи людей собрались у Памятника Свободы — руководители государства, общественных организаций, студенческие корпорации, армейские части.
Президент Альберт Квиесис произнес знаменательные слова: “Открывая Памятник Свободы для латышского народа, желаю ему жить так долго, как долго солнце будет сиять над землей!”
Лютеранский архиепископ Теодор Гринбергс освятил памятник. Собравшиеся спели гимн, а хоры военных — произведение Яниса Норвилса “Святое наследие”, которое звучало при смене почетного караула до июля 1940 года. Позже состоялся военный парад и пролет авиации, а вечером — праздничная иллюминация, освещавшая весь город.
Символы и художественное послание
Памятник Свободы имеет высоту 42 метра и состоит из серого и красного гранита, травертина, железобетона и меди. В композиции — 13 скульптурных и барельефных групп, рассказывающих об истории Латвии, культуре, борьбе за свободу, трудовой этике и духовной силе. На вершине — девятиметровый образ Свободы, держащей в руках три позолоченные звезды — символ трех культурно-исторических регионов Латвии.
С момента открытия 18 ноября 1935 года у памятника стоял почетный караул Латвийской армии. Последний раз перед оккупацией он был там 21 июля 1940 года. Караул восстановили 11 ноября 1992 года.
Попытки уничтожить памятник
Советская власть считала памятник идеологически опасным. После войны рассматривались планы его снести, перепланировать площадь или восстановить памятник Петру I. Устные свидетельства говорят, что памятник, вероятно, спасла родившаяся в Риге скульптор, министр культуры СССР Вера Мухина, подчеркнув его художественную ценность и значение для народа.
Советские идеологи пытались переосмыслить памятник — три звезды называли символом балтийских республик, образ Свободы — “матерью Россией”, а само создание памятника приписывали советской власти. Но в народном сознании он оставался символом независимости. 14 июня 1987 года у Памятника Свободы прошла первая крупная антисоветская демонстрация, организованная группой “Хельсинки-86”.
Говорят, что летом 1962 года КГБ Латвийской ССР и ЦК КПЛ даже рассматривали возможность взорвать памятник, но решили, что это вызовет лишь возмущение и напряжение в обществе.