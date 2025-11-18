Памятник Свободы в цифрах и судьбах: как создавался главный символ Латвии

От идеи памятника Свободы до завершения его строительства прошло 14 лет. Разумеется, его значение невозможно оценить лишь в деньгах или золоте, ведь памятник свидетельствует о силе воли народа, единстве и вечности идеи государства. Но, с другой стороны, 60 миллионов евро — это не так уж много, если сравнить с грандиозным “золотым” Южным мостом в Риге, построенным в первом десятилетии этого века, который обошелся в 600 миллионов латов (855 миллионов евро). Это означает, что Южный мост равен почти 15 памятникам Свободы.