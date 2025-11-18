Ушел из жизни путешественник и обладатель нескольких рекордов Гиннеса Карлис Барделис

Еще этой весной стало известно, что у Барделиса обнаружили опухоль головного мозга. Как сообщалось ранее, 24 февраля он перенес инсульт — в голове лопнул кровеносный сосуд, в результате чего у него парализовало правую сторону тела. Карлису пришлось заново учиться ходить и говорить. Во время операции врачи обнаружили опухоль мозга, ее удалили, а позже поставили диагноз — глиобластома, одна из самых агрессивных форм опухоли.