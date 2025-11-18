Ушел из жизни путешественник и обладатель нескольких рекордов Гиннеса Карлис Барделис
Путешественник и обладатель нескольких рекордов Гиннеса Карлис Барделис утром в понедельник преждевременно ушел из жизни, сообщает новостная служба LTV. Трагическую весть подтвердила и его супруга, поделившись в социальных сетях эмоциональным сообщением.
Еще этой весной стало известно, что у Барделиса обнаружили опухоль головного мозга. Как сообщалось ранее, 24 февраля он перенес инсульт — в голове лопнул кровеносный сосуд, в результате чего у него парализовало правую сторону тела. Карлису пришлось заново учиться ходить и говорить. Во время операции врачи обнаружили опухоль мозга, ее удалили, а позже поставили диагноз — глиобластома, одна из самых агрессивных форм опухоли.
В своем посте в Instagram супруга Карлиса Барделиса пишет: «Мой любимый Карлис умер на рассвете понедельника, на моих руках и руках своей мамы. В самый темный период года, в тепле своего дома, в окружении самых близких. Грустно, но не тяжело — есть облегчение от того, что страдания Карлиса закончились».
Карлис Барделис стал широко известен благодаря своим экстремальным путешествиям, в том числе как первый человек в мире, пересекший Тихий океан на гребной лодке. Его смелость, упорство и дух приключений вдохновили тысячи людей в Латвии и по всему миру. Его наследие — истории, опыт и выдающиеся достижения — останутся жить еще долго.