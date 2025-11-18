Медсестре из Елгавы снова улыбнулась удача - она выиграла 10 000 евро

Вечер, когда пришел крупный выигрыш, она вспоминает особенно ярко. После того как муж и ребенок легли спать, женщина решила немного отдохнуть и купила несколько лотерейных билетов. «Это был второй билет по счёту, который я открыла. Я увидела, что мой символ совпадает с выигрышным паровозиком. Когда выяснилось, что выигрыш — 10 000 евро, у меня руки начали дрожать!» — рассказывает она.