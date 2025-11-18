Медсестре из Елгавы снова улыбнулась удача - она выиграла 10 000 евро
Жительница Елгавы, работающая медицинской сестрой, в очередной раз доказала, что удача нередко выбирает тех, кто относится к игре с хладнокровием и дисциплиной. Женщина выиграла 10 000 евро в лотерее Simtgades, которую она называет своей любимой.
«Я играю довольно регулярно, но всегда соблюдаю строгий лимит — не больше 50 евро в месяц», — подчеркивает победительница. По ее словам, она играет лишь ради удовольствия и никогда не рискует больше, чем может позволить себе потерять: «Если трачу эту сумму, то не жалею».
Вечер, когда пришел крупный выигрыш, она вспоминает особенно ярко. После того как муж и ребенок легли спать, женщина решила немного отдохнуть и купила несколько лотерейных билетов. «Это был второй билет по счёту, который я открыла. Я увидела, что мой символ совпадает с выигрышным паровозиком. Когда выяснилось, что выигрыш — 10 000 евро, у меня руки начали дрожать!» — рассказывает она.
От волнения она сразу разбудила супруга. «Сначала он не понял, что случилось. Но когда осознал, мы до двух ночи не спали и обсуждали, насколько это невероятно — выиграть 10 000 евро! И все же это произошло с нами», — говорит женщина.
Это далеко не первая ее удача. Во время ковида она уже выигрывала 2500 евро в дополнительной игре Simtgades и еще 500 евро в Medus. «Мой спутник жизни смеется, что не знает ни одного человека более везучего, чем я», — признается она с улыбкой.
Несмотря на внушительный выигрыш, семья планирует распорядиться деньгами разумно. «Мы практичные люди. Конечно, немного себя побалуем — возможно, поедем в СПА, — но в основном используем эти деньги на разные мелочи, которые делают жизнь удобнее».