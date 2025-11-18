Мэр Риги в государственный праздник: "Нам нужно чаще говорить о том, что мы гордимся своей страной"
«Призываю гордиться своей страной и работать вместе», — заявил мэр Риги Виестурс Клейнбергс на торжественном заседании думы, напомнив, что 107 лет назад латвийский народ выбрал свободу. Он подчеркнул, что сила Латвии — в её истории, культуре и языке, а Рига сегодня — современный европейский город, где сохраняются традиции и растёт новое поколение, продолжающее историю независимости.
Мэр столицы Виестурс Клейнбергс напомнил, что 107 лет назад народ Латвии выбрал свободу, и именно благодаря этой свободе Рига доказала, что является современным и развивающимся европейским городом.
Мэр подчеркнул, что сила Латвии заключается в ее истории, культуре и языке. Эту ценность осознавали и предыдущие поколения, которые умели через традиции укреплять национальное самосознание и стремиться к будущему, когда латвийский народ будет сам определять свой путь.
Возложение цветов к памятнику Свободы (18.11.25)
18 ноября 2025 года высшие должностные лица Латвии возложили цветы к памятнику Свободы.
Клейнбергс напомнил, что первый Праздник песни, который прошел в 1873 году в Риге, стал основой истории независимой Латвии, а в этом году на XIII Праздник песни и танца школьной молодежи в столице собралось уже более 38 000 молодых людей.
"Хочу поблагодарить молодежь, педагогов, родителей и организаторов за то, что вы принесли в Ригу радость и продолжаете историю независимой Латвии", - подчеркнул мэр.
Он напомнил о временах, когда 18 ноября праздновать было нельзя, и выразил радость, что сегодня его дети отмечают государственный праздник не дома и тихо, а на улицах Риги и делают это с гордостью.
Мэр отметил, что в этот день Рига - место, где можно отмечать праздник радостно и с гордостью, наслаждаясь музыкой, огнями, выставками и прогулками мимо зданий, сияющих в красно-бело-красных тонах.
"Нам нужно чаще говорить о том, что мы гордимся своей страной, ведь у нас так много вещей, которыми можно гордиться", - подчеркнул Клейнбергс.
Он добавил, что в стране и столице гораздо больше положительного, чем отрицательного. "Поэтому не будем слушать тех, кто за государственный счет проповедует только негатив. Последние события показывают, что народ достаточно бдителен и обладает большим самосознанием, чтобы выходить на улицы и добиваться того, чтобы его голос был услышан", - сказал мэр.
Клейнбергс призвал рижан работать сообща, чтобы дела отражали то, насколько сильна Рига и ее жители. "Давайте прислушиваться друг к другу и не бояться смелых идей. В этот праздничный день призываю всех гордиться своей европейской страной и столицей", - заключил мэр.