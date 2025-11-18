"Государство - это каждый из нас": премьер призвала с гордостью смотреть в будущее Латвии
В праздничном обращении премьер-министр Эвика Силиня подчеркнула силу латвийского народа, его стойкость и ответственность за будущее страны, призвав с гордостью и смелостью строить Латвию завтрашнего дня.
"Наша ответственность - не оставаться в прошлом, а со смелостью, твердостью и латышским самосознанием смотреть в будущее, чтобы наши дети нами гордились", - заявила премьер-министр Эвика Силиня в обращении к народу Латвии по случаю 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики.
"Сегодня мы сами определяем свою судьбу, и за это мы благодарны нашим предкам - за возможность говорить на латышском языке, развивать нашу культуру и традиции, защищать свою страну с гордостью и ответственностью. История Латвии - это история стойкости и веры. Мы - народ, который не сдался, не утратил себя ни в годы оккупации, ни в годы молчания, а сохранил веру в свое государство", - сказала премьер.
Силиня подчеркнула, что сила государства - в людях: в предпринимателях, которые мечтают и ведут Латвию вперед, в семьях - отцах и матерях, которые впервые приводят детей в школу и вдохновляют их стремиться к большим целям, в учителях, которые пробуждают в детях любознательность, в руках врачей, в мужестве солдат и в предприимчивости фермеров.
"Мы - народ, который никогда не шел легким путем: мы строили свое государство сами, шаг за шагом. Наши традиции, язык, латышские ценности - это наш стержень. Ведь государство - это каждый из нас, это то, насколько патриотично мы живем и берем на себя ответственность за нашу Латвию как часть Европы и демократического мира", - сказала Силиня.
Как отметила премьер, она верит, что Латвия - состоявшееся и успешное государство и такой и останется. "Наша задача - идти в ногу со временем, быть на шаг впереди, сохранять конкурентоспособность и гибкость, одновременно не теряя своих корней", - сказала премьер, пожелав каждому смелости, эмпатии и сил ежедневно трудиться над укреплением Латвии.