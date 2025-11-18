"Государство - это каждый из нас": премьер призвала с гордостью смотреть в будущее Латвии

"Сегодня мы сами определяем свою судьбу, и за это мы благодарны нашим предкам - за возможность говорить на латышском языке, развивать нашу культуру и традиции, защищать свою страну с гордостью и ответственностью. История Латвии - это история стойкости и веры. Мы - народ, который не сдался, не утратил себя ни в годы оккупации, ни в годы молчания, а сохранил веру в свое государство", - сказала премьер.