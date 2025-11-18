Президент и Сейм отмечают 107-летие Латвии - вечером Ринкевич выступит с обращением к народу
В 107-ю годовщину основания Латвийской Республики президент Эдгар Ринкевич и высшие должностные лица страны примут участие в ряде торжественных мероприятий в Риге — от богослужения до праздничного приема в замке.
В 107-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики президент Эдгар Ринкевич примет участие в праздничных мероприятиях в Риге. В 9:00 президент побывал на экуменическом богослужении в Домском соборе, а в 10:30 примет участие в торжественном возложении цветов к памятнику Свободы. Затем Ринкевич посетит торжественное заседание Сейма и военный парад на набережной 11 Ноября.
В 15:30 в Рижском замке президент вручит высшие государственные награды, а в 18:00 посетит праздничный концерт в Латвийском национальном театре. В 20:00 Ринкевич выступит с праздничным обращением к народу Латвии у памятника Свободы, после чего в 21:00 в Рижском замке состоится торжественный прием в честь годовщины основания государства.
В свою очередь в парламенте сегодня состоится торжественное заседание в честь годовщины провозглашения Латвийской Республики. С обращением к присутствующим выступит председатель Сейма Дайга Миериня. На торжественное заседание приглашены высшие должностные лица государства, бывшие депутаты Верховного совета и представители дипломатического корпуса. Заседание начнется в 12:00 и будет транслироваться на сайте парламента www.saeima.lv, на страницах Сейма в Facebook и YouTube, на Латвийском телевидении и Латвийском радио.
18 ноября члены президиума Сейма и депутаты примут участие и в других праздничных мероприятиях - в экуменической службе в Домском соборе и в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы. Депутаты также будут присутствовать на военном параде Национальных вооруженных сил на набережной 11 Ноября.