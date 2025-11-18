Президент и Сейм отмечают 107-летие Латвии - вечером Ринкевич выступит с обращением к народу

В свою очередь в парламенте сегодня состоится торжественное заседание в честь годовщины провозглашения Латвийской Республики. С обращением к присутствующим выступит председатель Сейма Дайга Миериня. На торжественное заседание приглашены высшие должностные лица государства, бывшие депутаты Верховного совета и представители дипломатического корпуса. Заседание начнется в 12:00 и будет транслироваться на сайте парламента www.saeima.lv, на страницах Сейма в Facebook и YouTube, на Латвийском телевидении и Латвийском радио.