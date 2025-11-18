Как родилось Латвийское государство - исторические события 18 ноября 1918 года
Одним из важнейших дней в истории Латвии является 18 ноября 1918 года, когда было провозглашено наше государство. Путь к этому моменту был сложным, но мечта осуществилась.
Немецкий оккупационный режим
Осень 1918 года была мрачной не только из-за погоды. С февраля вся территория Латвии была оккупирована войсками кайзеровской Германии. Была введена немецкая военная администрация, запрещены любые гражданские свободы, ограничено передвижение жителей, город Рига был окружен колючей проволокой, введена нормированная выдача продуктов. Власти оккупационного режима начали усиленную политику онемечивания: немецкий язык стал доминирующим в управлении и образовании, появились планы расселить немецких колонистов в Курземе.
Наступил октябрь 1918 года. В начале месяца в Германии начали ощущаться предвестники революции. Сменилось правительство, и главой стал принц Максимилиан Баденский, при котором политика в отношении восточных оккупированных земель стала либеральнее.
Ситуация кардинально изменилась после революции в Германии в ноябре и подписания 11 ноября в французском городке Компьень перемирия, означавшего окончание Первой мировой войны и поражение Германии. Согласно Компьенскому перемирию, германские войска на востоке изменили свой статус с оккупационных на силы по поддержанию мира, пока не будут созданы вооруженные силы этих стран. В Латвии немецкую военную оккупационную власть сменила гражданская, хотя на практике заметных изменений почти не было. Зато исчезла идея создания Балтийского герцогства, которую лелеяли отдельные балтийские бароны.
Шаг к независимости
Идею латвийской государственности продвигал созданный в 1917 году орган латышских гражданских политических организаций — Латышский Временный Национальный совет (ЛВНС), который до того действовал в основном за пределами Латвии, а также “Демократический блок” (ДБ) — организация, начавшая работу вскоре после занятия Риги немецкими войсками. В этой организации были представлены все латышские политические направления, кроме большевиков и поддерживавшей оккупацию Народной партии Фрица Вейнберга. Заседания проходили тайно, но о рассматриваемых вопросах старались информировать общественность.
В начале октября 1917 года появился документ ДБ, который будущий председатель Сейма Паул Калниньш справедливо назвал резолюцией о независимости Латвии. ДБ отверг любую возможность германизации, русификации или колонизации Балтии, а также присоединения латышских земель или их части к Германии. Во главе ДБ стояли Карлис Улманис, Микелис Валтерс, Паул Калниньш и Фрицис Мендерс.
Создание Народного совета
Летом 1918 года в Ригу перебрался и ЛВНС. Обе латышские политические организации начали переговоры о совместной работе по созданию Латвийского государства. Переговоры шли тяжело — как это часто бывало между латвийскими политиками. Не обошлось без ссор, несмотря на общий цель — независимую Латвию.
Представители ЛВНС протестовали против участия социал-демократического меньшинства в переговорах о будущем государстве, считая, что те будут действовать против национальных интересов. С октября 1918 года по инициативе ДБ переговоры проходили ежедневно, но лишь вечером 17 ноября после многократных обсуждений восемь латвийских политических партий договорились создать новый представительный орган — Народный совет Латвии (НСЛ).
Председателем избрали елгавского адвоката, известного общественного и политического деятеля Яниса Чаксте, который в заседании не участвовал и о своем избрании узнал из письма. Чаксте не участвовал и в акте провозглашения Латвийской Республики. Заместителями председателя избрали юриста Густава Земгалса и публициста Маргера Скуениекса.
Исторический момент
Народный совет Латвии решил немедленно провозгласить независимость Латвии — на следующий день, 18 ноября 1918 года. Очевидец событий, писатель и будущий министр внутренних дел Готфрид Милбергс, писал в 1928 году: “На ночном заседании 17 ноября Народный совет принял окончательное решение о провозглашении Латвийской Республики, объединив Видземе, Курземе и Латгале в одно государство. Провозглашение решили провести уже на следующий вечер. Местом выбрали тогдашний Русский драматический театр (ныне Национальный театр). Все происходило в глубокой тайне. Чтобы избежать нежелательных лиц и возможных осложнений, решили впускать только доверенных людей и партийных деятелей, а контролерами — дежурными у дверей — поставить латвийских офицеров и студентов. У входа гордо развевались два наших национальных флага. (...) Все это стало известно немецкому коменданту города. Где-то было испрошено разрешение вывесить у театра и внутри несколько флагов. Оккупационные власти были настолько заняты своей революцией, что не придали этому значения. Позже выяснилось, что они посчитали наш акт провозглашения государства обычным театральным представлением. В тот вечер была мрачная, пасмурная погода. Со всех сторон спешили сотни людей, скрываясь под зонтиками и подняв воротники. У дверей с серьезными сосредоточенными лицами стояли офицеры и студенты, украшенные розетками и ленточками национальных цветов. Время от времени проходившие мимо немецкие солдаты останавливались и с любопытством разглядывали необычное зрелище. Театр был заполнен до предела. Все находились в напряжении — в любой момент могла прийти немецкая полиция. Над сценой развевался огромный красно-бело-красный флаг".
Торжественное заседание открыл Густав Земгалс, заместитель председателя Народного совета Латвии. Секретарь, адвокат Эраст Бите, зачитал протокол заседания от 17 ноября. Земгалс объявил, что на основании договора суверенная власть в Латвии переходит в руки Народного совета Латвии. Все выслушали объявление стоя. После этого хор Теодора Рейтера впервые исполнил в качестве гимна «Dievs, svētī Latviju!». Сразу после провозглашения государства было сформировано новое Временное правительство Латвии во главе с премьер-министром Карлисом Улманисом.
Вечером 18 ноября 1918 года Народный совет и Временное правительство опубликовали обращение к народу Латвии, в котором провозгласили, что Латвия едина в своих этнографических границах, является автономной, независимой, демократической республикой, Конституция которой и отношения с иностранными государствами будут определены Учредительным собранием, которое должно быть созвано в кратчайшие сроки.