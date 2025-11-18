Как родилось Латвийское государство - исторические события 18 ноября 1918 года

Народный совет Латвии решил немедленно провозгласить независимость Латвии — на следующий день, 18 ноября 1918 года. Очевидец событий, писатель и будущий министр внутренних дел Готфрид Милбергс, писал в 1928 году: “На ночном заседании 17 ноября Народный совет принял окончательное решение о провозглашении Латвийской Республики, объединив Видземе, Курземе и Латгале в одно государство. Провозглашение решили провести уже на следующий вечер. Местом выбрали тогдашний Русский драматический театр (ныне Национальный театр). Все происходило в глубокой тайне. Чтобы избежать нежелательных лиц и возможных осложнений, решили впускать только доверенных людей и партийных деятелей, а контролерами — дежурными у дверей — поставить латвийских офицеров и студентов. У входа гордо развевались два наших национальных флага. (...) Все это стало известно немецкому коменданту города. Где-то было испрошено разрешение вывесить у театра и внутри несколько флагов. Оккупационные власти были настолько заняты своей революцией, что не придали этому значения. Позже выяснилось, что они посчитали наш акт провозглашения государства обычным театральным представлением. В тот вечер была мрачная, пасмурная погода. Со всех сторон спешили сотни людей, скрываясь под зонтиками и подняв воротники. У дверей с серьезными сосредоточенными лицами стояли офицеры и студенты, украшенные розетками и ленточками национальных цветов. Время от времени проходившие мимо немецкие солдаты останавливались и с любопытством разглядывали необычное зрелище. Театр был заполнен до предела. Все находились в напряжении — в любой момент могла прийти немецкая полиция. Над сценой развевался огромный красно-бело-красный флаг".