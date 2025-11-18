18 ноября в Риге перекрыт центр: как изменилось движение и работа транспорта
18 ноября, в День провозглашения Латвийской Республики, в Риге пройдут несколько праздничных мероприятий, в связи с чем будут введены ограничения движения, которые могут повлиять на работу общественного транспорта. В этот день поездки в общественном транспорте не нужно будет регистрировать. Также бесплатно можно будет пользоваться уличными парковками, находящимися в управлении Rīgas satiksme.
В праздничный день в центре города ожидается более интенсивный поток людей, поэтому на ряде маршрутов будут курсировать транспортные средства большей вместимости. С 17:00 до 24:00 на отдельных маршрутах будут организованы дополнительные рейсы.
Дополнительные рейсы предусмотрены:
Автобусы: маршруты 3, 11, 12, 18, 23, 24, 25, 37, 41, 50, 51, 52 и 53
Трамваи: маршруты 1, 5, 7, 10 и 11
Троллейбусы: маршруты 4, 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27
Изменения движения
С 13:30 на набережной 11 ноября пройдёт военный парад Национальных вооружённых сил.
Маршрут пехоты: набережная 11 ноября – Площадь Стрелков – улица Калькю – бульвар Бривибас – улица Бривибас – улица Бруниниеку – улица Спорта – улица Сканстес.
Маршрут военной техники: набережная 11 ноября – набережная Генерала Радзиня до Островного моста.
Движение будет регулировать и на отдельных участках перекрывать Государственная полиция. На маршрутах общественного транспорта, проходящих через перекрытые улицы, возможны отклонения от графика.
Маршрут автобуса №22
Во время парада, когда будут закрыты набережная 11 ноября и Каменный мост, автобусы 22-го маршрута в сторону аэропорта «Рига» будут следовать по объездному пути: от остановки «13. janvāra iela» они выполнят разворот и далее без остановок поедут по улице 13 января, улице Эмилии Беньямин, улице Лачплеша, Островному мосту, улице Мукусалас, улице Акменю, улице Валгума и бульвару Узварас. На бульваре Узварас автобусы остановятся после пересечения с улицей Валгума (остановка «Nacionālā bibliotēka»), после чего продолжат движение по обычному маршруту.
Пассажирам рекомендуется заранее выезжать в аэропорт, поскольку 18 ноября движение по всему городу будет затруднено.
Маршрут автобуса №12
С 10:00 до 18:00 автобус №12 будет следовать по объездному пути, и время в пути увеличится, но остановки пропускаться не будут.
Факельное шествие
В 18:00 начнётся факельное шествие. Маршрут: памятник Карлису Улманису – бульвар Райня – улица Кр. Барона – бульвар Аспазии – бульвар З. А. Мейеровица – улица Кр. Валдемара – бульвар Райня.
Примерная продолжительность — два часа. Во время шествия Государственная полиция будет регулировать движение и перекрывать отдельные участки, поэтому возможны задержки общественного транспорта и отклонения от обычных маршрутов.
В мобильном приложении Rīgas satiksme можно в реальном времени отслеживать движение общественного транспорта и его местоположение. Пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки, учитывая возможные ограничения.
Парковки
Платные муниципальные парковки на улицах, обслуживаемые Rīgas satiksme, 18 ноября будут бесплатными. Оплата в подземном паркинге по адресу ул. Кр. Валдемара, 5A будет производиться по действующим тарифам.