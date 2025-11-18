18 ноября в Риге перекрыт центр: как изменилось движение и работа транспорта

Во время парада, когда будут закрыты набережная 11 ноября и Каменный мост, автобусы 22-го маршрута в сторону аэропорта «Рига» будут следовать по объездному пути: от остановки «13. janvāra iela» они выполнят разворот и далее без остановок поедут по улице 13 января, улице Эмилии Беньямин, улице Лачплеша, Островному мосту, улице Мукусалас, улице Акменю, улице Валгума и бульвару Узварас. На бульваре Узварас автобусы остановятся после пересечения с улицей Валгума (остановка «Nacionālā bibliotēka»), после чего продолжат движение по обычному маршруту.