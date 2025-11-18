По мановению руки: латвийская компания внедряет новый способ оплаты - без телефона и карты
Латвийская компания Handwave совместно с Visa внедрила биометрическую технологию оплаты, обеспечивающую высокий уровень безопасности и удобства без использования карты или телефона.
Латвийская финтех-компания Handwave совместно с Visa внедрила новые решения безопасности, которые позволят клиентам расплачиваться на кассе с помощью технологии распознавания ладони. Соглашение позволяет владельцам карт Visa привязывать платежные данные к биометрическим параметрам ладони, обеспечивая возможность оплаты без телефона.
В компании отмечают, что решение объединяет анализ линий ладони и рисунка подкожных вен, обеспечивая высокий уровень приватности и безопасности, проверяя, что считывается настоящая, живая рука. Так создается уникальный зашифрованный биометрический идентификатор, который невозможно подделать фотографиями или искусственными моделями.
Во время оплаты реальные данные карты не раскрываются — вместо них используются цифровые токены, что защищает клиентов и продавцов от мошенничества. Handwave подчеркивает, что бизнес-модель компании основана на сотрудничестве с платежными операторами и торговцами, которые, интегрируя эту технологию, могут сократить время клиентов у кассы и повысить лояльность.
Сотрудничество с глобальными технологиями Visa дает возможность расширить решение Handwave на новые рынки, в том числе Европу и США.
Используя запатентованную технологию, решение Handwave позволяет пользователям зарегистрироваться, отсканировать ладонь камерой телефона и привязать платежные и дисконтные карты, а также данные удостоверения личности к защищенному цифровому кошельку.
После регистрации пользователь может поднести ладонь к сканеру в торговых точках, чтобы заплатить, активировать программу лояльности или подтвердить возраст — без приложений, телефонов или карт на кассе.
В отличие от распознавания лица и отпечатков пальцев, технологию, разработанную Handwave, подделать значительно труднее. Она использует два вида визуализации — геометрию и линии поверхности ладони, а также структуру подкожных вен — создавая уникальный зашифрованный идентификатор, который всегда остается под контролем пользователя.
Кроме того, сканирование обеспечивается уникальным алгоритмом, предоставляя двухфакторную аутентификацию с самыми высокими стандартами безопасности. Решение также убеждается, что считывается живая рука, обеспечивая защиту от мошенничества — например, при использовании искусственной ладони или виртуальных имитаций.