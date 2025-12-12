День мощной удачи: четыре знака зодиака вступают в период изобилия

Весы, в субботу ваша интуиция становится особенно острой, и вы видите ценность партнерств — даже тех, что были хрупкими или принесли разочарования. Вы учитесь понимать, что ценность связи — не в том, что вы получаете, а в том, что вы способны осознать. Вы более устойчивы, чем обычно, и принимаете умные, взвешенные решения, которые приводят к значительному изобилию. Вы чувствуете уверенность в своей роли в мире. Вы цените любые разговоры, даже если они не дают прямой выгоды. Эмоциональные повторяющиеся паттерны показывают вам важное о вас самих — и дают новое понимание.