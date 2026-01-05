Российские спортивные чиновники пожаловались в МОК из-за недопуска на этап Кубка мира в Сигулде
Российские спортивные функционеры направляли жалобы в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за недопуска их спортсменов на этап Кубка мира (КМ) по санному спорту, который прошел в Латвии, сообщил порталу LSM президент Латвийской федерации санного спорта (LKSF) Клавс Васкс.
Как сообщалось ранее, в прошлые выходные на трассе в Сигулде состоялся четвертый этап КМ по санному спорту. Несмотря на решение Международной федерации санного спорта (FIL) разрешить спортсменам из стран-агрессоров выступать в соревнованиях в статусе нейтральных атлетов, российские саночники не смогли принять участие в этапе в Латвии.
Этап в Сигулде проходил с 2 по 4 января. За неделю до этого министр иностранных дел Латвии Байба Браже включила 14 российских спортсменов в список нежелательных для Латвии лиц.
"Федерация санного спорта России и Олимпийский комитет России направляли жалобы в МОК, однако нужно учитывать, что участие Олимпийского комитета России в МОК приостановлено, и поэтому юридический статус этих жалоб сейчас не вполне понятен", — сказал Васкс.
Президент LKSF добавил, что решения FIL по допуску независимых (нейтральных) атлетов создали неприятные сложности для организаторов этапа. Процесс, по его словам, не был достаточно прозрачным, а в результате нескольких апелляций по вопросу нейтрального статуса эти спортсмены, исходя из соображений государственной безопасности, не были допущены к соревнованиям в Сигулде. Васкс подчеркнул, что решение по спортсменам с нейтральным статусом принимали компетентные государственные учреждения, а не LKSF.
На предыдущем этапе, который проходил в конце декабря в США, россияне вернулись в Кубок мира впервые с 2022 года.
МОК выступает за то, чтобы российские спортсмены получили возможность выступать на предстоящих Олимпийских играх в нейтральном статусе. FIL, как и большинство федераций, изначально отказала в допуске российских спортсменов к участию в этом году, но после апелляций эти решения пришлось изменить.
В конце октября Спортивный арбитражный суд вынес решение, согласно которому представители Федерации санного спорта России по-прежнему не могут участвовать в соревнованиях FIL, однако отдельные российские спортсмены могут быть допущены к стартам как нейтральные атлеты при условии соответствия установленным критериям.