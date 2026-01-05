Российские спортивные чиновники пожаловались в МОК из-за недопуска на этап Кубка мира в Сигулде

Президент LKSF добавил, что решения FIL по допуску независимых (нейтральных) атлетов создали неприятные сложности для организаторов этапа. Процесс, по его словам, не был достаточно прозрачным, а в результате нескольких апелляций по вопросу нейтрального статуса эти спортсмены, исходя из соображений государственной безопасности, не были допущены к соревнованиям в Сигулде. Васкс подчеркнул, что решение по спортсменам с нейтральным статусом принимали компетентные государственные учреждения, а не LKSF.