В Видземской больнице на свет появились первые дети 2026 года
1 января 2026 года в Видземской больнице был особенно радостный день, на свет появились первые дети нового года и все — мальчики: близнецы — Кристс Уве и Анрийс Уго, а также первый малыш года из Валмиеры — Данс Даниелс.
Близнецы — Кристс Уве и Анрийс Уго — родились в семье Эвии и Яниса, проживающих в Сели Валкского края. Дома их с нетерпением ждет старшая сестра Элизе Лота (1 год 8 месяцев), а также братья Микс Райенс (15 лет) и Алекс Давидс (11 лет). Младшая сестра уже видела маленьких братьев по видеозвонку и с нетерпением ждет их возвращения домой.
Мама близнецов Эвия отметила, что беременность протекала очень хорошо, а отец Янис, узнав о близнецах, не смог сдержать слез радости. Для семьи это событие стало огромной радостью и особым моментом.
В тот же день в Видземской больнице родился и первый валмиерчанин 2026 года — мальчик Данс Даниелс. Он стал первым ребенком в семье Зане и Гвидо. Данс Даниелс был запланированным и очень ожидаемым ребенком, который принес семье огромное счастье.
Председатель правления Видземской больницы Угис Мусковс подчеркнул важность события: «То, что именно в Видземской больнице родились первые близнецы 2026 года, — особое событие как для нашей больницы, так и для всего региона. Каждый новорожденный — символ надежды, и мы очень надеемся, что этот год будет богат на детей и наполнен радостью семей».
Видземская больница сердечно поздравляет семьи с новым жизненным этапом и желает малышам здоровья, любви и счастливого взросления. В 2025 году в Видземской больнице родилось 657 детей — 356 мальчиков и 301 девочка.