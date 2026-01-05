В Видземской больнице на свет появились первые дети 2026 года

Председатель правления Видземской больницы Угис Мусковс подчеркнул важность события: «То, что именно в Видземской больнице родились первые близнецы 2026 года, — особое событие как для нашей больницы, так и для всего региона. Каждый новорожденный — символ надежды, и мы очень надеемся, что этот год будет богат на детей и наполнен радостью семей».