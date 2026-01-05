Латвийские микологи выбрали гриб 2026 года - и он съедобный
Аметистовая лаковица — лесной гриб яркого фиолетового цвета, и грибнику нужно быть настоящим везунчиком, чтобы встретить его в самый эффектный период жизни: под воздействием времени и засухи гриб выцветает.
Аметистовая лаковица — это небольшой, элегантный гриб с изменчивой окраской: во влажном состоянии фиолетовый, темно-красно-коричневый, фиолетово-темно-синий; полностью высохший — почти белый. Диаметр шляпки обычно составляет 2–5 см, ножка тонкая, фиолетово-коричневая; пластинки голубовато-фиолетовые, редкие.
Аметистовая лаковица встречается осенью в лиственных и смешанных лесах, на почвах, богатых азотом, и считается сравнительно редким видом. Основной ареал — леса умеренного пояса Европы, однако находки известны также в Азии, Центральной и Южной Америке, а также в Северной Америке.
Аметистовая лаковица съедобна, но из-за небольших размеров ее трудно собирать; тем не менее во многих странах мира ее собирают и употребляют в пищу. После термической обработки гриб частично сохраняет окраску и может использоваться в блюдах в декоративных целях. Как и многие другие грибы, аметистовая лаковица способна накапливать токсичные вещества, особенно мышьяк, поэтому не рекомендуется собирать ее для употребления в пищу в местах с риском загрязнения (например, вдоль дорог, вблизи промышленных зон или территорий с интенсивной хозяйственной деятельностью). Безопаснее любоваться ее необычным цветом в лесу и оставлять гриб расти.
Если вы найдете в лесу аметистовую лаковицу, отметьте находку на портале www.dabasdati.lv, в мобильном приложении портала или в приложении iNaturalist. Ваша информация поможет лучше понять распространение этого вида и разнообразие грибов в Латвии.