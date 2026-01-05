Латвийские микологи выбрали гриб 2026 года - и он съедобный

Аметистовая лаковица съедобна, но из-за небольших размеров ее трудно собирать; тем не менее во многих странах мира ее собирают и употребляют в пищу. После термической обработки гриб частично сохраняет окраску и может использоваться в блюдах в декоративных целях. Как и многие другие грибы, аметистовая лаковица способна накапливать токсичные вещества, особенно мышьяк, поэтому не рекомендуется собирать ее для употребления в пищу в местах с риском загрязнения (например, вдоль дорог, вблизи промышленных зон или территорий с интенсивной хозяйственной деятельностью). Безопаснее любоваться ее необычным цветом в лесу и оставлять гриб расти.