СГБ: главная угроза честным выборам в Латвии - информационное влияние России и Беларуси

По мнению СГБ, наибольшие риски для демократического и честного проведения выборов может представлять информационное влияние России и Беларуси. Чтобы прямо или косвенно повлиять на общественное мнение и результаты выборов, Россия потенциально может активизировать в латвийском информационном пространстве дезинформационные кампании против партий и кандидатов в депутаты, выступающих против российской агрессии и поддерживающих Украину.