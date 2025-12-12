Министр обещает: airBaltic больше не будет летать "хоть в тундру, хоть в тайгу" и не потратит ни одного лишнего евро
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic вновь оказалась под давлением: после снижения кредитного рейтинга зазвучали прогнозы о том, что поиск инвесторов и подготовка к неоднократно откладывавшемуся выходу на биржу могут усложниться. Однако министр сообщения Атис Швинка утверждает, что интерес к компании сохраняется, а новая команда за год уже успела развернуть курс airBaltic от «гонки за масштабом» к самодостаточности, эффективности и прибыльности.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic недавно получила очередную неприятную новость - был снижен ее кредитный рейтинг. Несмотря на прогнозы, что это усложнит поиск потенциальных инвесторов и дальнейшую подготовку к уже неоднократно отложенному выходу на биржу, министр сообщения Атис Швинка в передаче "Spried ar Delfi" подчеркнул, что интерес к airBaltic может быть у "не одного" инвестора, а также отметил, что за прошедший год новое руководство компании проделало значительную работу. В частности, была изменена сама стратегия развития.
"Если раньше установка была чисто количественной - "летать дальше и больше", будь то тундра или тайга, - то сейчас приоритеты иные: быть самодостаточными, эффективными, прибыльными", - заявил Швинка.
Отвечая на вопрос, не ухудшилось ли финансовое положение airBaltic сильнее, чем ожидалось, министр отметил, что в этом отношении "никаких новостей нет". "Прошлый год был очень плохим. Совет был заменен, руководителя сменили. Я считаю, каждый должен отвечать за свои решения и свои шаги", - сказал он.
Швинка подчеркнул, что лично продвигал изменение стратегических целей и повышение эффективности. "Мы знаем, что раньше у airBaltic был огромный парк электромобилей E-Tron, которые стояли на автостоянках. Сейчас этих автомобилей больше нет. Возможно, это не приносит значительной финансовой выгоды, но общество должно понимать: компания не собирается тратить ни одного лишнего евро и работает с высокой ответственностью", - добавил министр.