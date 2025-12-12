Министр обещает: airBaltic больше не будет летать "хоть в тундру, хоть в тайгу" и не потратит ни одного лишнего евро

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic недавно получила очередную неприятную новость - был снижен ее кредитный рейтинг. Несмотря на прогнозы, что это усложнит поиск потенциальных инвесторов и дальнейшую подготовку к уже неоднократно отложенному выходу на биржу, министр сообщения Атис Швинка в передаче "Spried ar Delfi" подчеркнул, что интерес к airBaltic может быть у "не одного" инвестора, а также отметил, что за прошедший год новое руководство компании проделало значительную работу. В частности, была изменена сама стратегия развития.