airBaltic получила новый Airbus: компания гордится тем, что эти самолеты тише, экономичнее и с бесплатным интернетом
Латвийская авиакомпания airBaltic 1 декабря 2025 года в Риге приняла свой 51-й самолет Airbus A220-300 с регистрационным номером YL-BTA. Это второй самолет этого типа, поставленный airBaltic в этом году. До сих пор авиакомпания перевезла на самолетах Airbus A220-300 более 23 162 000 пассажиров. Всего на этих воздушных судах выполнено около 241 000 рейсов и налетано 530 000 часов.
С мая 2020 года airBaltic выполняет все рейсы только на самолетах Airbus A220-300. Это решение упростило обслуживание флота, а также принесло дополнительные преимущества с точки зрения эффективности эксплуатации.
Показатели работы Airbus A220-300 превзошли ожидания авиакомпании, продемонстрировав лучшую общую производительность, экономию топлива и больший комфорт как для пассажиров, так и для сотрудников. Самолет обеспечивает особенно комфортный полет благодаря таким преимуществам, как более широкие кресла, увеличенные иллюминаторы, больше места для ручной клади, усовершенствованные санитарные комнаты и другим улучшениям.
Авиакомпания продолжает поэтапно оснащать свой флот бесплатным высокоскоростным интернетом SpaceX Starlink, становясь таким образом первым европейским перевозчиком, предлагающим эту услугу.
Кроме того, самолет значительно тише: уровень шума от него вплоть до двух раз ниже по сравнению с самолетами предыдущего поколения. На данный момент с точки зрения устойчивости это самый эффективный коммерческий самолет в мире с полностью прозрачной оценкой влияния жизненного цикла на окружающую среду. Благодаря этому выбросы CO₂ и NOx сокращаются соответственно на 25% и 50%.
