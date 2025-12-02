airBaltic получила новый Airbus: компания гордится тем, что эти самолеты тише, экономичнее и с бесплатным интернетом

Кроме того, самолет значительно тише: уровень шума от него вплоть до двух раз ниже по сравнению с самолетами предыдущего поколения. На данный момент с точки зрения устойчивости это самый эффективный коммерческий самолет в мире с полностью прозрачной оценкой влияния жизненного цикла на окружающую среду. Благодаря этому выбросы CO₂ и NOx сокращаются соответственно на 25% и 50%.