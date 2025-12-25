Оставив после себя крупные долги, обанкротилась фирма, сдававшая в Риге в аренду электросамокаты
Арендодатель электрических самокатов Tuul Mobility, который в августе этого года прекратил деятельность в Риге, признан неплатежеспособным, свидетельствует информация Реестра неплатежеспособности.
Администратором процесса неплатежеспособности назначена Светлана Искрова. Срок подачи требований кредиторов установлен до 23 января 2026 года.
По данным Службы государственных доходов, по состоянию на 19 декабря у компании был зарегистрирован долг по администрируемым СГД налогам в размере 89 118 евро.
Ранее представители Tuul Mobility сообщали, что компания прекратила деятельность в Риге, чтобы сосредоточиться в большей степени на эстонском рынке.
В компании поясняли, что в августе Tuul Mobility прекратила предоставление услуг аренды электрических самокатов в Латвии в рамках реализации стратегических изменений. Компания консолидирует деятельность в Эстонии, чтобы лучше адаптироваться к конкурентной среде и увеличить доступность самокатов, уделяя особое внимание Таллину.
Также сообщалось, что оборот эстонского арендодателя электрических самокатов Tuul Mobility в прошлом году сократился, убытки выросли, объем обязательств превысил стоимость активов, а руководство компании рассматривает стратегические альтернативы и не исключает возможность продажи компании.
Аудированная финансовая отчетность компании свидетельствует, что в прошлом году оборот Tuul Mobility составил 2,698 миллиона евро, что на 7% меньше, чем в 2023 году. При этом убытки компании за год увеличились на 497 000 евро и достигли 1,051 миллиона евро.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийских велосипедистов и самокатчиков предупредили о введении новых правил и новых штрафов.