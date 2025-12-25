Оставив после себя крупные долги, обанкротилась фирма, сдававшая в Риге в аренду электросамокаты

Аудированная финансовая отчетность компании свидетельствует, что в прошлом году оборот Tuul Mobility составил 2,698 миллиона евро, что на 7% меньше, чем в 2023 году. При этом убытки компании за год увеличились на 497 000 евро и достигли 1,051 миллиона евро.