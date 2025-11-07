Латвийских велосипедистов и самокатчиков предупредили о введении новых правил и новых штрафов

Третья группа – самоходные велосипеды (новый термин) с мощностью до 1 кВт и максимальной скоростью до 25 км/ч, при этом электропривод работает и без постоянного вращения педалей. Такие средства не смогут передвигаться по тротуарам, их регистрация станет обязательной с 1 февраля 2026 года, а также потребуется OCTA. Участвовать в движении можно будет с 14 лет, до 16 лет обязателен шлем. С 1 мая 2026 года за передвижение без регистрации и без OCTA будут предусмотрены штрафы, и контролировать это сможет также муниципальная полиция.