Латвийских велосипедистов и самокатчиков предупредили о введении новых правил и новых штрафов
Сейм Латвийской Республики в третьем чтении утвердил поправки к Закону о дорожном движении. В дополненном варианте поправок определено, что в зависимости от технических параметров двухколесного транспортного средства схожие с велосипедами средства делятся на три группы, для каждой из которых устанавливается разный порядок участия в дорожном движении.
До сих пор действовало единое определение для всех велосипедов с мощностью до 1 кВт и максимальной скоростью до 25 км/ч при электрическом приводе. Теперь такие транспортные средства разделены на три группы с разным регулированием.
Первая группа – велосипед, приводимый в движение только мышечной силой с помощью педалей или рычагов. Правила участия в движении остаются прежними. Участвовать в движении можно с 10 лет, необходимы права велосипедиста, до 16 лет обязателен защитный шлем, также разрешено ездить по тротуарам. Рекомендуется регистрация велосипедов для защиты от краж.
Вторая группа – электро-велосипеды (новый термин) с дополнительным электроприводом мощностью до 250 Вт, который отключается при скорости выше 25 км/ч, то есть мотор работает только при вращении педалей. Прочие требования такие же, как для обычных велосипедов, включая шлем до 16 лет и права велосипедиста. Единственное отличие – участвовать в движении можно с 14 лет. Регистрация электро-велосипедов остается добровольной.
Третья группа – самоходные велосипеды (новый термин) с мощностью до 1 кВт и максимальной скоростью до 25 км/ч, при этом электропривод работает и без постоянного вращения педалей. Такие средства не смогут передвигаться по тротуарам, их регистрация станет обязательной с 1 февраля 2026 года, а также потребуется OCTA. Участвовать в движении можно будет с 14 лет, до 16 лет обязателен шлем. С 1 мая 2026 года за передвижение без регистрации и без OCTA будут предусмотрены штрафы, и контролировать это сможет также муниципальная полиция.