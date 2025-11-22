airBaltic - национальная авиакомпания или чемодан без ручки? Латвия ищет, кому его сдать

При этом он подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на привлечении частных инвесторов, а "государственный капитал - это крайний выход". По словам Дубкевича, государство как акционер airBaltic тщательно следит за финансовой ситуацией авиакомпании, но стратегический план не изменен - предприятие по-прежнему готовится к первоначальному публичному предложению акций (IPO), или старту на бирже. При этом "есть несколько вариантов и в отношении привлечения стратегических инвесторов" и обсуждается более широкое сотрудничество с действующим стратегическим инвестором - немецкой авиакомпанией Lufthansa.