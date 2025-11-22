airBaltic - национальная авиакомпания или чемодан без ручки? Латвия ищет, кому его сдать
С момента создания латвийской национальной авиакомпании airBaltic государство вложило в нее сотни миллионов евро. И очевидно, что для дальнейшего развития авиакомпании уже в следующем году потребуется дополнительный капитал.
"То, что предприятию нужен капитал, Министерство сообщения никогда не отрицало, нужно только найти потенциальный источник", - заявил в передаче "Spried ar Delfi" парламентский секретарь Минсообщения Гиртс Дубкевич.
При этом он подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на привлечении частных инвесторов, а "государственный капитал - это крайний выход". По словам Дубкевича, государство как акционер airBaltic тщательно следит за финансовой ситуацией авиакомпании, но стратегический план не изменен - предприятие по-прежнему готовится к первоначальному публичному предложению акций (IPO), или старту на бирже. При этом "есть несколько вариантов и в отношении привлечения стратегических инвесторов" и обсуждается более широкое сотрудничество с действующим стратегическим инвестором - немецкой авиакомпанией Lufthansa.
"Мы говорим и о возможной большей интеграции уже действующего стратегического инвестора в наши процессы, в том числе оценивая перспективы коммерческой деятельности. Есть несколько способов и решений, как это сделать", - рассказал Дубкевич.
Совету и правлению airBaltic также поручено найти решение, которое позволит авиакомпании стать самодостаточной. Парламентский секретарь отметил, что в компании в этом году уже проведена существенная оптимизация затрат. На вопрос о привлечении еще каких-то инвесторов в авиакомпанию Дубкевич ответил, что интерес на рынке есть, но подробности таких переговоров - это информация ограниченного доступа, однако в основном ведется работа с нынешними инвесторами, то есть с Lufthansa.