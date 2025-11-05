Перевес не пройдет!
В Латвии
Сегодня 15:20
“Да ладно, кто там взвесит” - но взвесили! Как airBaltic теперь проверяет ручную кладь перед посадкой
Корреспондент портала Otkrito.lv, отправившись в заслуженный отпуск, убедился лично — мнение о том, что «никто никогда не взвешивает ручную кладь» катастрофически устарело. В аэропорту прямо перед посадкой на рейс авиакомпания airBaltic действительно взвешивает ручную кладь и требует доплату, если нормы превышены.
Ранее многие пассажиры думали: «Да, да, кто там смотрит вес? Никогда ничего не взвешивают». Тем не менее, сейчас airBaltic относится к этому очень серьёзно. Корреспондент подтвердил: весы на посадке — не выдумка.
Реальная ситуация: у молодого человека в очереди перед корреспондентом чемодан весил 11 кг (а разрешено по правилам — до 8 кг всего: багаж + личный предмет). Его попросили доплатить 75 евро за превышение веса. Весьма существенная сумма за лишние 3 кг!
Что делать, чтобы избежать сюрпризов
- Взвесьте ручную кладь дома: чемодан, сумка, ноутбук и всё прочее вместе.
- Убедитесь, что суммарный вес не превышает 8 кг (если тариф — Economy BASIC или CLASSIC).
- Если вещей больше и они тяжёлые — заранее докупите опцию «heavy cabin baggage» (до 12 кг) или сдайте часть багажа в регистрируемый.
- Если перевес небольшой, то перед посадкой распихайте тяжелые вещи (зарядки, пауэрбанки, бутылку с водой и прочее) по карманам — вас взвешивать не будут.
- Не рассчитывайте на то, что «может, не проверят». Пример показывает - проверяют.
Так что если вы летите с airBaltic и думаете: «Ага, я спокойно пронесу 10‑11 кг ручной клади» — теперь это не так. Корреспондент убедился на собственном опыте: лишние килограммы заметят.