Будем выращивать виноград и дыни вместо яблок? Шокирующий прогноз латвийских ученых на ближайшие годы
Холодные и мокрые лета, теплые зимы, разрушительные ливни и град, который бьет урожай за считанные минуты, — то, что еще недавно казалось «аномалией», все чаще становится новой реальностью.
В Институте садоводства в Добеле накоплены наблюдения за погодой на протяжении 40 лет, и вывод однозначный: температура меняется волнообразно, но общий тренд идет вверх. О том, как меняется климат, Латвийскому радио рассказали ведущая исследовательница института, академик Лига Лепсе, и директор института Инесе Эбеле.
Температура растет, а осадки «бьют крайностями»
Ключевой вывод из многолетних наблюдений — не просто «погода стала страннее», а системный сдвиг, который фиксируется приборами, сообщает LSM.lv.
«Температура меняется волнообразно… но тенденция всего этого “волна” — медленно подниматься вверх. Мы четко видим, что температуры растут», — подчеркивает Лига Лепсе.
Если с температурой тренд относительно понятен, то с дождями — больше неопределенности и рисков. «Осадки становятся все более экстремальными», говорит исследовательница: периодами выпадает «очень-очень много, сильно и интенсивно», после чего наступают длительные засухи. Для сельского хозяйства оба сценария одинаково проблемны: избыток воды провоцирует болезни и повреждения, засуха — угнетает растения и сокращает урожай.
Дополнительная сложность — сильная региональная разница: в один и тот же день Курземе и Видземе могут жить в «разных климатах», и это уже нельзя списать на субъективное восприятие.
Метеостанции и «умные» прогнозы: как ловят момент, когда надо действовать
Институт в Добеле использует метеостанции, которые фиксируют данные регулярно и детально: температура измеряется каждые 15 минут, отдельно учитываются влажность, осадки, солнечное сияние, облачность, интенсивность солнца, а также температура «мокрого листа» — важный показатель для прогнозирования заболеваний.
Если раньше эти массивы данных в основном описывали «каким был сезон», то сейчас они становятся инструментом управления рисками — через прогнозные системы, алгоритмы и элементы искусственного интеллекта. Данные «кормят» модели, которые помогают предсказать, когда начнется активность конкретных болезней и вредителей.
Лига Лепсе объясняет принцип наглядно: по температурным суммам можно вычислить момент, когда вредитель перейдет в активную стадию. «Когда уже набралась эта сумма, прогнозная программа предупреждает, что сейчас конкретный вредитель мог бы летать», — говорит она. Дальше решение принимает фермер: проверить ситуацию на поле и действовать точечно.
Смысл такой стратегии — уйти от обработки «на всякий случай» и сократить нагрузку на окружающую среду: «Мы опрыскиваем в тот момент, когда надо, и то, что надо… Не наугад или по ощущениям».
Что делать хозяйствам: полив, укрытия и технологии
На практике адаптация к климату начинается не с глобальных концепций, а с вполне приземленных решений.
Пункт номер один — полив. Засушливые периоды участились, и это становится базовым условием выживания сада и огорода. В небольших хозяйствах полив часто уже есть, но при новых реалиях требуется продуманная система, а не «по возможности».
Второй опорный блок — укрытия и защитные покрытия. Они решают сразу несколько проблем:
- защищают от резких температурных колебаний и весенних заморозков (которые становятся сильнее и приходят позже);
- уменьшают ущерб от града, который «становится крупнее и разрушительнее»;
- помогают пережить ливни и штормовые эпизоды;
- в овощеводстве могут одновременно работать как защита от вредителей (агросетки, агроткани).
Для крупных хозяйств набор расширяется: метеостанции на местах, «всякие умные инструменты» и точное земледелие, позволяющее реагировать быстрее и действовать на опережение.
Какие культуры приходят в Латвию вместе с потеплением
Климатические изменения несут не только угрозы, но и расширяют возможности — правда, с оговоркой: новые культуры требуют внимания и правильной агротехники.
По словам Инесе Эбеле, все стабильнее себя чувствуют виноград и дыни (в институте выведен сорт дыни, готовится еще один). Она отмечает и перспективу абрикосов: то, что раньше удавалось «в зависимости от места и ухода», теперь начинает становиться более реалистичным и предсказуемым.
Лига Лепсе добавляет список культур, которые, вероятно, будут входить в практику шире: физалис, батат, эдамаме (овощная соя). Причем по эдамаме у института уже есть прикладной опыт: разработана технология выращивания, и «эдамаме можно спокойно и с хорошими результатами выращивать в Латвии». Потепление и удлинение вегетационного периода играют в пользу таких решений.
Селекция на опережение: 15–20 лет, чтобы успеть за погодой
Вопрос «какие сорта выбирать» становится все более стратегическим. Институт работает на всю страну и проверяет решения не только в Добеле: завершен пятилетний проект с 11 хозяйствами в разных регионах (в том числе Цесвайне, Бауска, Балдоне, Кекава, Варме в Кулдигском районе). Это позволяет увидеть, как один и тот же сорт ведет себя в разных метеоусловиях.
При этом селекция — длинная дистанция. «Селекция требует 15 лет, примерно 20 — в зависимости от культуры», — говорит Лига Лепсе. И главная сложность в том, что селекционерам приходится «чуть-чуть предугадывать», каким станет климат через годы, чтобы сорт не устарел сразу после появления.
Инесе Эбеле подчеркивает, какие свойства будут решающими: устойчивость к болезням, морозоустойчивость и зимостойкость. В ход идут генетика и современные лабораторные методы, чтобы быстрее выявлять перспективные качества и усиливать их.
Страхование и «риск-фонд»: когда погода превращается в финансовую угрозу
Экстремальная погода все чаще ставит вопрос не только об агротехнике, но и о финансовой устойчивости. В интервью звучит прямой вывод: без механизмов страхования и распределения рисков садоводство становится уязвимым.
Инесе Эбеле приводит пример из Тосканы: на вопрос, что делают виноградари при угрозе заморозков, она услышала простую формулу: «Если не помогает, у нас есть страховка». В Латвии страхование садов пока развивается медленнее, чем в растениеводстве, но первые контакты со страховщиками уже есть. И логика очевидна: один разрушительный эпизод может перечеркнуть годы вложений.
Почему садоводство все равно остается перспективным бизнесом
Несмотря на риски, отрасль, по оценке Инесе Эбеле, остается одной из самых рентабельных — при условии грамотной подготовки и дисциплины. Нужны большие инвестиции на старте, знания и терпение, но при правильном выборе сортов, технологий и уходе сад может быть «очень-очень рентабельной» историей.
Параллельно формируется понимание, какие культуры усиливать для внутреннего рынка, а какие — развивать на экспорт. В качестве примера экспортного потенциала Эбеле упоминает крюмацидонию (японскую айву): ее редко едят «как лимон», но из нее делают продукты, которые востребованы, в том числе на азиатских рынках.
Почва как главный «амортизатор» перемен
В финале интервью звучит, по сути, базовый тезис, который часто недооценивают: климатические адаптации не работают без нормальной почвы. Лига Лепсе напоминает, что многие «базовые вещи» из агрономии забыты или игнорируются, а именно они определяют устойчивость хозяйства. «Хорошая, качественная, плодородная, живая почва может помочь нам и растениям пережить эти сложные условия», — говорит она. Полностью «маргинальные» экстремумы не выдержит ничто, но при умеренных колебаниях именно почва становится тем ресурсом, который помогает растениям переносить стресс.