Будем выращивать виноград и дыни вместо яблок? Шокирующий прогноз латвийских ученых на ближайшие годы

В финале интервью звучит, по сути, базовый тезис, который часто недооценивают: климатические адаптации не работают без нормальной почвы. Лига Лепсе напоминает, что многие «базовые вещи» из агрономии забыты или игнорируются, а именно они определяют устойчивость хозяйства. «Хорошая, качественная, плодородная, живая почва может помочь нам и растениям пережить эти сложные условия», — говорит она. Полностью «маргинальные» экстремумы не выдержит ничто, но при умеренных колебаниях именно почва становится тем ресурсом, который помогает растениям переносить стресс.