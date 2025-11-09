Ученые предупреждают: наша планета вступает в климатический хаос

В настоящее время средняя температура на планете на 1,2 °C выше, чем в 1850–1900 годах. Если страны не примут новые климатические меры, потепление к 2100 году может достичь 3,1 °C. Это станет беспрецедентным переломом в голоцене — стабильном климатическом периоде, длившемся более 11 000 лет после последнего ледникового периода.