Ученые предупреждают: наша планета вступает в климатический хаос
Без существенного сокращения выбросов парниковых газов Земля может оказаться на опасной "парниковой траектории" — пути, ведущем к климатическому хаосу. Как сообщает Live Science, об этом говорится в новом докладе экологов, которые отслеживают важнейшие "показатели здоровья Земли".
Ученые установили, что из 34 этих показателей 22 «мигают красным», сигнализируя о глобальном кризисе. К «жизненно важным показателям Земли» относятся, например, концентрация углерода и метана в атмосфере, нагрев океанов, повышение уровня моря и доля экстремально жарких дней по сравнению со средними показателями 1961–1990 годов.
«Большинство из них в 2024 году достигли рекордных уровней. А 2025 год продолжает эту тревожную тенденцию», — говорится в научной статье, опубликованной 29 октября в журнале BioScience.
По словам соавтора исследования, профессора экологии Орегонского университета Уильяма Рипла, 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений и, вероятно, самым жарким за последние 125 тысяч лет. В том году были побиты антирекорды по температуре океанов, таянию ледников, лесным пожарам и обесцвечиванию кораллов.
Систему оценки «жизненных показателей Земли» Рипл с коллегами создали в 2020 году. Спустя пять лет ученые предупреждают: человечество может пересечь несколько переломных точек, которые приведут планету к самоподдерживающемуся потеплению — состоянию, при котором Земля продолжает нагреваться даже после значительного сокращения выбросов.
В настоящее время средняя температура на планете на 1,2 °C выше, чем в 1850–1900 годах. Если страны не примут новые климатические меры, потепление к 2100 году может достичь 3,1 °C. Это станет беспрецедентным переломом в голоцене — стабильном климатическом периоде, длившемся более 11 000 лет после последнего ледникового периода.
«Именно этот период стабильности позволил человечеству развить сельское хозяйство, создать постоянные поселения и построить цивилизации. Теперь его сменяют стремительные и опасные климатические изменения», — отмечают авторы доклада.
Рост глобальной температуры увеличивает риск обрушения ледяных щитов, таяния вечной мерзлоты и утраты способности Земли отражать солнечную энергию. Эти процессы могут вызвать цепную реакцию — одна переломная точка приводит к следующей, все больше дестабилизируя климатическую систему.
Среди важнейших рисков, указанных в докладе, — утрата биологического разнообразия, нехватка пресной воды и ослабление Атлантической меридиональной циркуляции (системы океанских течений, переносящих тепло в Северное полушарие).
Однако ученые подчеркивают, что действовать еще не поздно. Профессор Пенсильванского университета Майкл Манн отмечает, что ключ к предотвращению катастрофы — быстрое сокращение углеродных выбросов.